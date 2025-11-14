Mahyla Roth deslumbró en traje de baño en Miss Universo y sorteó una complicación: vea el video de su pasarela

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, lució un traje de baño con tonos azules y celestes.

Mahyla Roth sigue dejando en alto el nombre de Costa Rica en Miss Universo 2025, en Tailandia. Ahora, la modelo tica deslumbró en la pasarela de vestido de baño, previa a la gala final.

Roth lució un traje de una sola pieza en tonos celestes y azules, muy similar al utilizado por la candidata mexicana en este desfile, conocido como el Swimsuit Fashion Show.

Con prestancia y carisma, la costarricense brilló en la peculiar pasarela, que se realizó a cabo en una especie de parque acuático en la ciudad costera de Pattaya, Tailandia.

Incluso, durante su caminata, la cinta se le resbaló en varias ocasiones a Mahyla, quien sorteó la dificultad con elegancia y logró que esta complicación no afectara su desfile.

Apenas ayer, la modelo reveló el atuendo nacional con el que desfilará el 19 de noviembre. En un video, la modelo aparece ansiando la corona y luego soñando que se encuentra en medio de un bosque junto a este animal, luciendo su traje típico.

Según detalló Roth, en las redes sociales del Miss Universe Costa Rica, el traje toma inspiración en las tradicionales máscaras borucas.

“Curá es un homenaje al alma ancestral de Costa Rica. Inspirado en las máscaras Boruca, este diseño celebra la conexión entre nuestro pueblo, la tierra y sus energías”, escribió la modelo.

La gala final del Miss Universo 2025 está programada para realizarse el 20 de noviembre, a las 7 p. m. hora de Costa Rica, según informó la organización. El evento tendrá lugar en el recinto Impact Challenger Hall de Pak Kret (Nonthaburi), Tailandia.