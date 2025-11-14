Viva

Mahyla Roth deslumbró en traje de baño en Miss Universo y sorteó una complicación: vea el video de su pasarela

La modelo costarricense tuvo una destacada participación en Tailandia, en el ‘Swimsuit Fashion Show’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Mahyla Roth
Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, lució un traje de baño con tonos azules y celestes. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothMiss Universo 2025Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.