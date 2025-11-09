Mahyla Roth busca el voto del público para brillar en Miss Universo 2025: así la puede apoyar

La representante de Costa Rica en Miss Universo, Mahyla Roth, inició una nueva etapa en su participación en el certamen internacional. Las votaciones oficiales ya se encuentran abiertas y el público puede respaldar a la modelo nacional desde la aplicación oficial del concurso.
El proceso es sencillo. Quienes deseen votar deben descargar la aplicación Miss Universe, registrarse con un correo electrónico y seleccionar la opción “Vote” o “Cast your vote”. Luego, deben buscar la fotografía de Mahyla Roth y elegir entre ver un video para votar de forma gratuita o comprar votos adicionales para brindar más apoyo.
Roth compite en distintas categorías que permitirán aumentar su visibilidad ante el jurado y el público internacional. Las votaciones incluyen las categorías de Más fotogénica, Elección del público, Miss simpatía, Mejor piel, Mejor vestido de noche y Mejor traje típico. Estas dos últimas se habilitarán una vez que se realicen las respectivas galas.
El comité organizador de Miss Universo invitó a los seguidores a apoyar de manera activa a su candidata en esta etapa decisiva del certamen, con el fin de proyectar la belleza y carisma de cada país en una de las plataformas más vistas del mundo.