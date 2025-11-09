Viva

Mahyla Roth busca el voto del público para brillar en Miss Universo 2025: así la puede apoyar

Las votaciones ya están abiertas. Conozca cómo puede apoyar a la candidata costarricense en el certamen

Por Fiorella Montoya
Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia y la gala final será el 20 de noviembre a las 7 p. m. hora de Costa Rica. La limonense Mahyla Roth representará al país.
