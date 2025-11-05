Así se escuchó el grito de ‘Costa Rica’ en el Miss Universo 2025: Vea el emocionante video

Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica. La gran gala de Miss Universo 2025 se acerca.

El concurso Miss Universo 2025 inició con fuerza; las candidatas destacaron desde las primeras actividades, las polémicas no faltaron y la expectativa continúa en ascenso ante la gala final del 21 de noviembre (20 de noviembre para Costa Rica).

Este miércoles 5 de noviembre, en Tailandia, se realizó la Universe Ceremony, una gala especial en la que cada concursante dijo su nombre y el país que representa, entre ellas la costarricense Mayla Roth. Además, durante el evento se entregaron las bandas oficiales con el nombre de cada nación.

Se trató de una de las primeras apariciones oficiales de Roth en pasarela. En el evento, las aspirantes desfilaron una a una hasta que llegó el turno de la representante nacional.

Con serenidad y elegancia, Roth pronunció su nombre completo: “Mahyla Roth Benavides, Costa Rica”, y finalizó el saludo con las manos juntas en señal de agradecimiento. Además, realizó una breve pasarela en solitario.

La Universe Ceremony se realizó este miércoles en Tailandia como parte del calendario oficial de Miss Universo 2025. Mahyla Roth, de Costa Rica, hizo su presentación oficial. (Miss Universo CR/Miss Universo CR)

La costarricense lució un vestido largo verde con una abertura en la pierna, cubierto completamente por pedrería del mismo tono. Complementó su atuendo con aretes dorados.

La organización del certamen publicó el video en redes sociales y los comentarios positivos se multiplicaron. “Mi reina”, “Bellísima representante” y “Espectacular, lista para la corona”, escribieron algunos seguidores.