Así se escuchó el grito de ‘Costa Rica’ en el Miss Universo 2025: Vea el emocionante video

Mahyla Roth representó al país en la Universe Ceremony en Tailandia. Su elegancia y serenidad destacaron entre las candidatas

Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica.
Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica. La gran gala de Miss Universo 2025 se acerca. (Miss Universo CR/Miss Universo CR)







