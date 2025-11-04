Polémica en Miss Universo: Así fue el fuerte enfrentamiento entre Miss México y el director del certamen en Tailandia

La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, publicó una imagen en la que habla de empoderamiento femenino. Esto se lee como un apoyo a todas las candidatas, entre ellas la mexicana.

La concentración del Miss Universo inició en medio de la polémica. En los últimos días, la organización aclaró varias situaciones, desde concursos en redes sociales hasta un altercado entre el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, candidata de México.

El conflicto comenzó el fin de semana cuando Nawat publicó en redes sociales las fotografías oficiales de las concursantes e invitó a votar por ellas. Afirmó que las diez más votadas ganarían una cena con él. Sin embargo, la organización, mediante un comunicado de prensa, aclaró que esta dinámica no forma parte de las actividades oficiales.

“Bajo ninguna circunstancia permitiremos que la imagen (de las candidatas), presencia o identidad se utilicen de manera que disminuya su valor o los valores de esta organización. Para garantizar la equidad y la transparencia, reafirmo que la competencia consta de cuatro etapas oficiales de evaluación: entrevista personal, presentación del traje nacional, presentación del vestido de noche y presentación del traje de baño”, indicó el comunicado.

La organización añadió que solo los resultados obtenidos en esas etapas serán tomados en cuenta. “Estos son los únicos momentos que los jueces oficiales considerarán para determinar el resultado de la competencia. Ninguna delegada recibirá preferencia o ventaja fuera de estas categorías”, precisó.

Polémica con Fátima Bosch en Miss Universo

La tensión aumentó durante la ceremonia de entrega de bandas. Nawat encaró a Fátima Bosch y la acusó de no promover Tailandia ni su concurso. La mexicana negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un malentendido, pero el director insistió.

El intercambio se tornó más tenso cuando Nawat lanzó insultos contra el director nacional de México. “Es un tonto para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”, dijo.

Bosch respondió con firmeza: “Tengo mi propia voz. Lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema…”. Nawat replicó: “Sí, tienes voz, pero debes respetar”. La mexicana contestó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer. Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

En ese momento, Bosch se iba a retirar de la sala, pero el empresario llamó a seguridad mientras varias concursantes intervinieron en defensa de la participante. “Este no es el modo de tratar”, exclamaron algunos presentes.

Mientras algunas candidatas se levantaban en apoyo, Nawat advirtió: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”. La reacción general fue de respaldo a la mexicana. Incluso, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, abandonó el lugar y dio declaraciones que se viralizaron rápidamente.

“Se trata de los derechos de las mujeres, lo siento mucho. Tenemos que hacer algo más grande. Así no se pueden manejar las cosas. Por destrozar a otra chica, que es más que irrespetuoso, tomaré mi abrigo y me voy”, dijo Kjaer.

Mahyla Roth se encuentra bien tras los altercados en Miss Universo, según comentó la organización nacional. (Instagram)

Por su parte, más adelante Bosch declaró: “Como país, tienen todo mi respeto. Amo Tailandia, respeto a todos ustedes, pero lo que el director hizo no es respetuoso. Intento dar lo mejor de mí, y él me disparó muchas cosas. El mundo debe ver esto porque somos mujeres empoderadas y nadie puede cerrar mi voz”.

Finalmente, este medio contactó a Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, para conocer cómo se encuentra Mahyla Roth tras el altercado ocurrido entre la mexicana y el personero tailandés. Al respecto, Ramírez aseguró que la candidata tica está bien y que todo transcurre con calma.

Ramírez agregó que, en este momento, viaja desde Zúrich hacia Bangkok, prometiendo que una vez llegue a su de destino se informará sobre la situación y dará más detalles.