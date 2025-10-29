Así fue la despedida de Mahyla Roth rumbo al Miss Universo 2025: ¡Vea lo que sucedió en el aeropuerto!

La Miss Universo Costa Rica, Mahyla Roth, partió la mañana de este miércoles 29 de octubre hacia Tailandia para iniciar su concentración previa a la gala final de Miss Universo 2025.

Una gran cantidad de personas se congregó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para despedir a la modelo, originaria de Cahuita, Limón. Los gritos, pancartas y muestras de cariño convirtieron el ambiente en una auténtica celebración más que en una despedida.

La llegada de la modelo estaba programada para las 5 a. m., y desde esa hora numerosos admiradores de los certámenes de belleza y seguidores de Roth se hicieron presentes para brindarle su apoyo.

Las banderas de Costa Rica ondeaban en el aire, mientras rótulos con el nombre de Miss Costa Rica, mascaradas, bailarines folclóricos e incluso la Banda del CTP del Valle de la Estrella formaron parte de la emotiva y patriótica despedida.

“Mahyla, Mahyla, Mahyla”, coreaban los presentes, mientras la modelo desfilaba, bailaba y saltaba de emoción, con la sencillez que la caracteriza y ha conquistado a muchos.

El traje de salida es uno de los aspectos que los expertos internacionales suelen valorar. La costarricense eligió un vestido completamente rojo, combinado con sus maletas, y portó la majestuosa corona Cahuita.

“A Costa Rica le digo gracias. Gracias por su fe, su energía, su cariño. Llevo en mi corazón a cada persona que me acompaña. Todo lo que soy, lo soy por y para ustedes”, manifestó Roth a La Nación.

La costarricense, quien asegura que desde los ocho años soñaba con este momento, tiene muy claro el mensaje que desea transmitir al mundo.

“La autenticidad y mantener fiel a tu esencia tiene poder porque es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Cuando uno camina con propósito y amor, no hay límites para brillar”, dijo.

Mahyla Roth se vistió de rojo y la acompañaron los costarricenses en el Aeropuerto Juan Santamaría donde desfiló y hasta practicó su presentación. (Cortesía: Team Mahyla Roth/Cortesía: Team Mahyla Roth)

Además, agregó aun emotivo mensaje para las niñas que sueñan con llegar algún día al Miss Universo:

“Crean en el poder sus sueños, sin importar de dónde vengan se pueden hacer realidad con disciplina, amor y esfuerzo. Todo empieza con un sueño y la valentía de no rendirse”, afirmó la reina de belleza costarricense.

La felicidad de Roth fue evidente durante su despedida. Entre los presentes se encontraba su novio, el presentador de Repretel Rafa Pérez, quien aplaudió, grabó y disfrutó cada instante. Él, al igual que los padres de Mahyla, estará presente en la gala final para apoyarla.

El vuelo de la costarricense partió a las 8 a. m. de este miércoles, cargado de sueños e ilusión por traer la corona de vuelta al país.

El certamen Miss Universo 2025 está programado para realizarse el 20 de noviembre, a las 7 p. m. hora de Costa Rica, según informó la organización. El evento tendrá lugar en el recinto Impact Challenger Hall de Pak Kret (Nonthaburi), Tailandia.