Así fue la despedida de Mahyla Roth rumbo al Miss Universo 2025: ¡Vea lo que sucedió en el aeropuerto!

Entre banda, trajes típicos, mascarada y ovaciones, así partió Mahyla Roth hacia el certamen de belleza en Tailandia

Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez
Mahyla Roth viajó este miércoles 29 de octubre rumbo al Miss Universo Tailandia 2025.
Mahyla Roth viajó este miércoles 29 de octubre rumbo al Miss Universo Tailandia 2025. (Cortesía: Team Mahyla Roth/Cortesía: Team Mahyla Roth)







