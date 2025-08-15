‘La reina detrás de la reina’: Mahyla Roth junto a su mayor inspiración, su madre

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, ganó el 19 de julio la corona que la llevará a la lejana Tailandia, para representar a la mujer costarricense ante el mundo entero. A casi un mes de la noche en que cumplió su sueño, la modelo abrió su corazón y relató cómo vivió este triunfo junto a la mujer más importante de su vida: su madre.

Mucho antes de obtener el título de Miss Universe Costa Rica, Mahyla recibió de su madre, Estela Benavides, una corona simbólica, la cual estaba forjada de sueños, esfuerzo, amor y compromiso. Estas bases firmes fueron clave para que Roth alcanzara el logro más esperado de su vida y, compartirlo, con su madre lo hace valer el doble.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, junto a su madre, Estela Benavides, con quien compartió el camino hacia la corona. (Cortesía para La Nación)

En entrevista con La Nación, Benavides habló con orgullo de su hija y celebró junto a ella como si aún fuera aquella niña, quien que le robaba vestidos del clóset cuando vivían en Cahuita.

Con sencillez y soltura, madre e hija relataron los procesos que atravesaron para materializar lo que durante años fue un sueño compartido.

A continuación, los detalles de esta conmovedora conversación:

— ¿Cuál considera usted que es el principal valor que su mamá le ha transmitido y de qué manera ha influido en su camino como reina de belleza?

—El principal valor que me ha transmitido es el amor. Desde pequeña siempre me ha dicho que el amor es uno de los valores más importantes que uno puede tener en la vida, porque no es solo darlo a los demás, sino que cuando se hacen las cosas con amor y dedicación los resultados siempre son positivos.

“Recuerdo que de niña, en las maquetas para el kínder, la escuela, los faroles e, incluso, para el 15 de septiembre, me decía: ‘Hay que hacer todo con amor, porque cuando las cosas se hacen con amor florecen’”.

Mahyla Roth posa junto a su padre Peter Roth, su hermano y su madre Estela Benavides. (Archivo)

— Doña Estela, ¿cómo vivió usted, como mamá, la final? ¿Qué sintió en esos momentos?, ¿cómo manejó los nervios?

—Creo que son momentos únicos, porque las emociones están a tope. Ya es verla ahí (a Mahyla), realmente realizando su gran sueño, un sueño que viene de años, no de semanas o meses.

“Entonces, si soy muy sincera, vi una transición de la niña a la adulta cuando le pusieron esa corona. Esa noche se cumplió y ahí mismo yo entendí y reafirmé que los sueños se cumplen”.

LEA MÁS: Concursante de Miss Universe Costa Rica muestra su impresionante cambio físico

Hace unos meses, Mahyla compartió en redes sociales la lucha personal que vivió para aceptar y sentirse bien con su cuerpo, un camino marcado por la disciplina, pero también por momentos de obsesión y comparación. Sobre este tema, la reina de belleza y su madre también fueron consultadas.

¿De qué manera el apoyo de su mamá influyó en el mensaje que usted hoy comparte con fuerza, el de la salud mental y el amor propio?

—Mi familia siempre ha sido mi pilar fundamental, siempre me han apoyado en todo. Algo que mi mamá y mi papá me decían era: “No se obsesione tanto con su cuerpo. Usted es adolescente, disfrute de su adolescencia y enfóquese en otras cosas, porque en algún momento podría decir que desperdició mucho tiempo en eso”.

“Esas afirmaciones me dieron vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, y entendí que tenían razón. Obsesionarme comparando mi cuerpo con los de las redes sociales no me hacía bien.

Hace poco, hablando con mi mamá y mi papá, me dijeron: ‘¿Viste? Eso que te dijimos hace unos años ahora es así’. Y yo les respondí: ‘Sí, los papás nunca se equivocan’. Siempre ha sido muy lindo contar con el apoyo de mi mamá y mi papá en este proceso”.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/viva/miss-universe-costa-rica-2025-mahyla-roth-solo/ROAMZITSRNDILAD5MN344XNYKU/story/

— Como su mamá, ¿cómo vivió todo el proceso de su hija, en el que Mahyla luchaba por aceptar su cuerpo y fortalecer el amor propio?

—Obviamente, como mamá, uno conoce los procesos de los hijos, y ahí se demuestra que somos una familia muy unida. Para mí es muy importante, y lo digo como consejo, no atacar a los hijos cuando están pasando por un proceso.

“No se trata de decirles “haz esto”, sino de abrazarlos con amor, entender que es un proceso y que no todo es para siempre”.

— Mahyla, ¿hubo momentos en los que sus padres dudaron de que este camino fuera para usted, o siempre la apoyaron en este sueño?

—Me siento sumamente agradecida con los papás que Dios me dio, porque siento que siempre me apoyaron a ojos cerrados en todo, a mí y a mi hermano. Nunca, a pesar de cualquier comentario, dudaron de mis decisiones. Incluso cuando quería ser doctora, ellos me decían: “Claro, haz lo que tú decidas.

“Ese apoyo me hizo sentir que podía lograr todo lo que me propusiera”.

Mahyla Roth y su madre, Estela Benavides, celebran el triunfo en Miss Universe Costa Rica, que ambas trabajaron durante años. (Cortesía para La Nación)

— ¿Siente que finalmente cumplió ese sueño de infancia?

—Para mí superó todos los juegos y sueños de niña, superó mis expectativas en todos los sentidos, así que podría decir que está 200% cumplido.

— ¿Y qué piensa doña Estela, desde su perspectiva de mamá?

—Siento que también ha sido muy significativo. La coronación es reciente, pero creo que para Mahyla es el comienzo de algo maravilloso. Si Dios le dio esa bendición de tener la corona, yo la interpreto como un trofeo a todo el esfuerzo, los años de sueño, lucha y perseverancia. Ella tiene ese trofeo, pero ahora empieza la parte más importante.