Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth: ‘Solo Dios sabe lo que soñé esto’

Entre telas de vestidos, una corona de plástico, arena y brisa caribeña, una pequeña Mahyla Roth jugaba a ser reina de belleza en el jardín de su casa en Cahuita, un sueño que concretó este 19 de julio tras coronarse como Miss Universe Costa Rica 2025, pero que inició cuando solo tenía ocho años.

Actualmente, con 26 años, una estatura de 1.73 metros, una pasarela cautivadora y una sonrisa tan radiante como su nueva corona, Mahyla se convirtió en la representante de la belleza costarricense ante el mundo.

Preguntas rápidas con Mahyla Roth

Como es tradición en La Nación, un día después de la elección de la nueva reina, conversamos con ella para conocer más a fondo su historia, sus emociones y sus sueños. En un espacio cargado de risas, ojos vidriosos por la emoción y una energía contagiosa, Roth habló sobre sus pensamientos más íntimos a menos de 24 horas de ser coronada como la mujer más bella del país.

Recordó su infancia, compartió los sacrificios detrás de este sueño y derrochó elegancia en el estudio de fotografía como si aún estuviera en la gala final; por eso Mahyla hoy se escribe con M de Miss Universe Costa Rica 2025.

LEA MÁS: ‘Miss Universe Costa Rica’: Una voz diferente, lupus y un espejo; las historias no contadas de tres candidatas

A continuación, lo que la oriunda de Cahuita compartió con este medio:

—Le dedicó este triunfo a la Mahyla de ocho años que soñaba con este momento. ¿Cómo fue su infancia y cómo se interesó por los concursos de belleza?

— De niña participé en el Miss Costa Rica Infantil, viajaba cuatro o cinco horas para poder llegar a los ensayos y cuando me veía con esos vestidos decía “algún día voy a participar ahí”.

“Yo me ponía coronas, desfilaba y le decía a mi mamá: ‘Mami, tráigame unas flores’, es algo que desde niña visualicé mucho”.

—¿Cómo define Mahyla Roth el éxito?

—Lo puedo definir con diferentes momentos en la vida, por ejemplo, el de ayer (su coronación el sábado 19 de julio).

“El éxito se construye con mucha disciplina, con mucho amor, con mucha dedicación y no es algo de solo un día, es de mucho trabajo, pero también es una decisión. Considero que el éxito no solo es en grandes sueños, sino que puede haber pequeñas cosas en nuestra vida que las podamos definir como éxito”.

Mahyla Roth inició su carrera en el modelaje a los ocho años cuando participó en el concurso Miss Costa Rica Infantil y desde entonces convertirse en Miss Universe Costa Rica fue su sueño. (Mavin Caravaca)

—¿Se siente exitosa?

—Me siento muy exitosa, muy feliz y espero poder sentirme aún más exitosa ya estando en el Miss Universo 2025.

—Sin que suene a presunción, sino desde esa fuerza para manifestar sus metas que suele mostrar, ¿hubo momentos en los que pensó o dijo “esa corona es para mí”?

—Que fuera mía como tal, no lo pensé, pero sí lo visualicé muchísimo. Todos mis planes, mis sueños y mis metas se las encomiendo a Dios.

“Desde niña yo me ponía coronas, me ponía vestidos y yo le decía a mi mamá: ‘Algún día voy a estar ahí’ (en el certamen nacional) y trabajé mucho. Justo en el momento en donde estaban diciendo: ‘La nueva Miss Universe Costa Rica es...’ pensaba: ‘Dios, solo usted sabe lo que yo he trabajado por este sueño, lo que me he esforzado, lo que significa para mí y si es para mí lo acepto y si no, yo entiendo que sus planes son perfectos’”.

LEA MÁS: Concursante de Miss Universe Costa Rica muestra su impresionante cambio físico

—No todo es brillo y glamour, sino también sacrificio. ¿Cuáles fueron puntualmente esos sacrificios que hizo para poder llegar a donde está hoy?

—Soy una persona muy estructurada, así que traté de tener todo bien ordenado y organizado con el tiempo, porque para una aspirante a Miss Universe Costa Rica se requiere mucho tiempo.

“Había días en los que de verdad decía: ‘Necesito que el día me dure 32 horas para hacer todo lo que tengo que hacer’. Uno de los grandes sacrificios —aunque no lo vería exactamente como un sacrificio— fue con el traje de fantasía, porque gran parte lo diseñé yo.

”Me levantaba todos los días a las 2 a. m. y me acostaba a las 11 p. m. Durante unas dos semanas dormí apenas tres horas, pero para mí era muy importante dejar ese sello personal. Yo dije: ‘Ok, hice gran parte de este traje’, y esa experiencia se vive solo una vez en la vida".

—La corona es un homenaje a Cahuita, ¿tomó eso como una señal? ¿Siente que fue manifestación?

—Yo lo que pensé fue: “Wow, si llego a ganar, es una responsabilidad doble”, porque esta corona de Cahuita para mí significa demasiado. Es un pueblo que me vio crecer, un pueblo rico en cultura, que representa muchas personas trabajadoras.

“Pienso en los pescadores que se levantan todos los días a buscar el sustento de sus familias, en la deliciosa comida caribeña, la flora y fauna en esta corona... Es una enorme responsabilidad poder representarlos”.

Mahyla Roth la noche que fue electa Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce)

—Llegó a su casa la noche después de la coronación, se vio en el espejo y... ¿Qué dijo?

—Pensé que era un sueño. Yo me desperté y le dije a mi mamá en pijama: “Mami, no fue un sueño, Soy Miss Universe Costa Rica 2025″.

“Cuando trabajaste tanto por un sueño durante muchísimos años y finalmente se ve realizado, sentís que estás en una película y eso me pasó el sábado... yo decía: ‘¿Qué está pasando?’, hasta hoy (domingo) realmente lo asimilé”.

—¿Cómo fue ese proceso personal para aceptar y sentirse bien con su cuerpo?

—Durante muchísimos años yo fui muy acomplejada con mi cuerpo. Si me comía una galleta, buscaba cuántas calorías tenía y lo anotaba. Era un nivel obsesivo.

“En las redes sociales nos venden lo que a mí me gusta llamar una ‘fantasía digital’: todo es perfecto, una vida perfecta, cuerpos perfectos. Durante muchísimos años luché en busca de la perfección, y ahora me doy cuenta de que lo perfecto es enemigo de lo posible.

”A las personas que tal vez están pasando por una situación similar, lo que quiero decirles es que cultiven su salud mental. La salud mental en torno a la percepción del cuerpo es muy importante. Cada vez que nos miramos en el espejo, deberíamos hacernos afirmaciones diarias”.

Mahyla Roth representó a Costa Rica en el concurso Miss International donde consiguió asegurar al país en un Top 10. Ahora se coronó como Miss Universe Costa Rica 2025. (Marvin Caravaca)

—¿Y qué personas le ayudaron a salir de ese proceso tan complicado en su vida?

—Aunque no lo creás, fui yo sola. Considero que es una decisión que uno tiene que tomar. Claro, puede haber personas que te ayuden, pero en mi caso, tomé la decisión por mí misma.

—¿Qué aspectos siente que la hacen una candidata fuerte para el concurso internacional?

—La disciplina y la preparación. Me he preparado durante muchísimos años, tengo unas bases excelentes y ahora comienzo una preparación aún más intensa para el Miss Universo, que se va a realizar en Tailandia. La preparación empieza hoy mismo.

“Estoy dispuesta a trabajar con todo para dejar el nombre de Costa Rica en lo más alto”.

—¿En qué áreas le gustaría enfocarse más durante su entrenamiento? ¿Qué siente que debe mejorar?

—Siempre hay puntos de mejora en todos los aspectos. Yo soy una persona que trabaja todos los días en construir su mejor versión.

“Quiero ir (a Miss Universo 2025) de una manera integral, con una belleza que no sea solo física, sino también interna; una belleza que motive, que proyecte y que inspire”.

LEA MÁS: Candidata a Miss Universe Costa Rica critica a quienes la califican como ‘la novia de...’: ‘Es triste y machista’

—Ahora coronada como Miss Universe Costa Rica, ¿qué piensa de las veces que se le ha etiquetado como “la pareja de...” y no como Mahyla Roth?

—Esta ha sido una carrera que no he construido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de años de trabajo, y ahora todos esos frutos se ven reflejados: soy Miss Universe Costa Rica 2025. De verdad estoy muy feliz.

“Él (su pareja) es periodista y presentador de televisión, pero siempre he dicho que eso no define nada; pudo haber sido médico, bombero, lo que fuera. Una cosa no tiene que ver con la otra.

”En lo personal, como pareja me apoya, me motiva y siempre está ahí para mí. Es algo muy bonito".

—Y por último... ¿Qué le diría a esa pequeña Mahyla que jugaba a ser miss y que soñó por tanto tiempo con este momento?

—Le diría: “Lo logramos. Nunca dejes de trabajar con amor, pasión y disciplina, porque los sueños de verdad se cumplen”.