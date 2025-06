‘Miss Universe Costa Rica’: Una voz diferente, lupus y un espejo; las historias no contadas de tres candidatas

El Miss Universe Costa Rica 2025 se acerca a su gran final el 19 de julio, con 15 mujeres que buscan la corona. En esta edición, las candidatas Daniela Pérez, Mariana Morales y Mahyla Roth comparten sus historias de superación y empoderamiento, revelando cómo enfrentaron desafíos personales para perseguir sus sueños en el modelaje y la vida.

En la primera parte de este especial ‘Camino al Miss Universe Costa Rica’ conocimos a Alison Leaver, Noah Rose Percich y Andrea Montero. Esta vez, quienes abrieron su corazón a los micrófonos de La Nación contestaron las seis preguntas que teníamos para cada una de ellas, pero también, sorprendieron con respuestas que surgieron en el camino.

A continuación, las entrevistas.

Daniela Pérez, 28 años

Daniela Pérez planea desarrollar un programa social que apoye a las personas que, como ella, tienen 'voz diferente'. (Alonso Tenorio)

- ¿Por qué desea ganar el certamen?

Quiero ser una voz y una inspiración para todas aquellas niñas y mujeres que, al igual que yo, algún día sueñan con llegar a ganar una corona, completar un sueño y una meta. Esto es un sueño de niña que hasta mis 28 años me lo vengo a cumplir (...) creo que ese es el mensaje que les quiero transmitir a todos: que siempre los sueños se pueden lograr.

- Si tuviera un minuto para contar su historia de vida, ¿qué diría?

Te contaría la historia de una niña que siempre recibió preguntas incómodas por el tono de su voz. Aunque muchos preguntaron con mucho respeto y con mucho amor, llegó un momento en el que se cuestionó a sí misma: ‘¿por qué hablo de esta forma?, ¿por qué yo no hablo como los demás?’. Sin embargo, con el tiempo, se fue dando cuenta que lo que realmente importa son las palabras que salen de tu boca, esas que se dicen con el corazón.

- ¿Cuál es la mayor lección de vida que recibió?

La empatía, creo que en este mundo falta empatía. Me he avergonzado y me he preguntado cómo van a reaccionar las personas en el momento que me escuchen hablar; sin embargo, eso lo he ido superando poco a poco con madurez.

“También, una lección de vida es darme cuenta que lo que importa es el entorno que tengo, porque en unos lugares siempre fui juzgada por mi tono de voz y en otros momentos siempre fui halagada por lo mismo, y ahí fue donde entendí que lo que va a importar es cómo yo tome las cosas.

- ¿Cómo describe usted la belleza?

Más que física tiene que ser una belleza interior. La belleza física te abre muchas puertas, pero siempre tuve un consejo de mi mamá que decía: ‘El hecho de que hayas nacido bonita no quiere decir que vayas a quedar siempre bonita’.

“Las mujeres tenemos que saber cuidarnos y hay que cuidarnos desde el alma hasta afuera. Así como tú mantienes bello tu cabello, bello tu físico, tu piel, tienes que tener bello el corazón también”.

- ¿Cómo se describe a usted misma?

Una mujer auténtica, con muchísimos sueños, habilidades por desarrollar y una mujer muy empática, muy amistosa, siempre estoy preocupada por ayudar a los demás. Además tengo un corazón muy grande que me permite siempre estar pendiente de ayudar, ahh, y soy una mujer muy feliz también.

- Fuera de los certámenes, ¿cuál sería un sueño que le falta por cumplir?

Crear mi propia marca, yo estudié diseño de moda y por situaciones del camino se me estancó un poco el proyecto que llevaba en mente, pero lo he ido desarrollando poquito a poco. Deseó mostrar al mundo de dónde vengo; de mi cultura, de mi país y de mi gente a través de la moda, que es lo que me gusta.

Mariana Morales Cortés, 21 años

Mariana Morales Cortés estudia Medicina y Cirugía, a pesar de que le dijeron que no lo iba a lograr por su padecimiento de Lupus. (Alonso Tenorio)

- ¿Por qué le gustaría ganar el certamen?

Me encantaría representar a Costa Rica con orgullo, llevar un mensaje de superación, de disciplina y de constancia.

- ¿Cuál es su historia de vida?

Soy una persona luchadora, una mujer de Esparza de Puntarenas que de niña fui muy feliz, alegre y dinámica.

“En una etapa de mi vida me diagnosticaron una enfermedad y fue un poco difícil atravesar ese trance, pero en mi historia de vida te diría que soy una persona que vive el día a día, que va hacia adelante y no piensa en lo que va a suceder mañana, sino que vive el presente y se puede enfrentar a cualquier obstáculo, tal vez con miedo, pero con mucha convicción de que puede seguir adelante.

- ¿Cuál es la enfermedad y a qué edad la detectaron?

Es una enfermedad autoinmune llamada Lupus. Fue a mis 16 años y fue bastante difícil de enfrentar porque no sabía qué era, no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo. Hoy veo la enfermedad como algo que me enseñó y que me enseña día a día. Me hace la mujer que soy hoy: valiente, fuerte, que tal vez no tengo seguro lo que va a pasar mañana, no sé si voy a estar bien o voy a estar mal, pero sé que puedo salir adelante, es una enfermedad que nos hace mujeres guerreras.

- ¿Cuál ha sido la mayor lección que recibió en la vida?

La primera es que no hay que tener miedo a equivocarse. Yo tal vez no modelaba antes porque tenía miedo a fallar, a ser juzgada, a que la gente me viera y exponerme, pero creo que no hay que tener miedo. La segunda es que hay que vivir el día a día, no tenemos que pensar en qué va a pasar mañana, en un mes o lo qué va a pasar ahora en la tarde, sino vivir el momento.

- ¿Usted cómo define el término belleza?

Como la valentía de ser uno mismo frente a un mundo que nos pide un constante cambio todos los días.

- ¿Y cómo se describiría usted misma?

Como una persona fuerte, luchadora, bastante hablantina, dinámica y que le encanta estar activa.

- Fuera de los certámenes de belleza, ¿cuál es un sueño que le falta por cumplir?

Además de terminar mi carrera (Medicina y Cirugía), un sueño que me falta cumplir sería poder viajar, pero poder viajar con mis papás, llevarlos a muchos lugares y compartir en familia.

Mahyla Roth, 25 años

Mahyla Roth confesó que estuvo obsesionada con su peso; incluso tenía una calculadora de calorías. (Alonso Tenorio/Atenorio)

- ¿Por qué desea ganar el certamen?

Ha sido un sueño que he tenido desde niña. Un sueño que, ahora de grande, lo veo como una plataforma increíble que podemos utilizar para exponernos profesionalmente y para inspirar a muchas personas.

“Yo cuento, por ejemplo, con un proyecto social que se llama Working Together Costa Rica, que es basado en los objetivos de desarrollo sostenible, de educación de calidad y acción por el clima. Hace poco también compartí un cambio físico que tuve, relacionado a un cambio de salud mental.

- ¿Cuál es su historia de vida?

Podría decirles que, justamente, fue ese cambio físico. Yo hacía muchísimo ejercicio, me alimentaba muy bien, pero mi mente estaba obsesionada con un estereotipo físico en cómo me veía frente a un espejo. Una vez que mi mente cambió, yo pude pasar de tener sobrepeso a mantenerme con una estabilidad de peso y, además, poder amarme más.

“Ha sido superlindo ver como, en el paso de los meses, me han escrito muchas personas que se han identificado con mi historia, porque es algo que muchas personas pasan y no se habla de eso, de cómo puede influir la salud mental sobre la salud física".

- ¿Cuál ha sido la mayor lección de vida que ha recibido?

Yo soy una persona muy perfeccionista y siento que lo perfecto es enemigo de lo posible. Justamente con este problemita que tuve durante mi adolescencia, que estaba como muy obsesionada con la perfección física, me di cuenta que lo perfecto no existe, que también está bien no ser perfecto y que no todo tiene que ser siempre así, sino que dentro de las imperfecciones siempre pueden haber cosas que nos pueden ayudar a mejorar o, inclusive, a impulsar a cosas mejores.

- ¿Cómo definiría usted el término belleza?

Se ha estereotipado mucho en una belleza física y, va más allá de eso, porque una belleza física es algo que en algún momento desaparece. Para mí la belleza interior es lo que realmente perdura para siempre. En ese sentido, creo también que podemos aportar belleza realmente a la vida de las otras personas e inspirarlas.

- ¿Y cómo se describiría usted misma?

Me describiría como una persona sumamente apasionada. Otra de las cosas que me podría definir perfectamente es que soy una persona muy disciplinada. Creo que la disciplina es una de las cosas más importantes que uno puede tener en la vida, porque no siempre se tienen ganas.

- Debo preguntarle por su noviazgo con Rafa Pérez, presentador de Giros, de Repretel. ¿Ha resentido que las redes la presenten como la novia 'de' y no como usted misma? ¿Qué opina de eso?

La novia de… sí, justamente me parece muy curioso ese título, porque siento que yo durante muchísimos años he construido una carrera como Miss. Incluso he representado a Costa Rica internacionalmente en Miss International, donde logré un top nueve, un puesto respetable porque en este concurso, que es un Grand Slam, Costa Rica ha clasificado muy poquitas veces y yo tuve la gran fortuna de poder devolverle la alegría a mi país.

“Además, tengo una carrera de modelaje nacional e internacional; tengo una agencia de modelaje en Suiza donde he trabajado en varias ocasiones. Por eso me parece muy triste y, de alguna manera, también un poco machista, que pongan ese título de novia ‘de’, si yo también he construido mi carrera durante los años".

- ¿Cuál es un sueño que le falta por cumplir?

Yo soy una persona llena de sueños y de retos. Uno de mis mayores sueños es tener mi propio negocio; estoy estudiando Administración de Empresas. Empecé a estudiar eso porque me encantaría tener un hotel en la zona de al Caribe, en donde quisiera darle trabajo a las mujeres, porque justamente en las áreas turísticas casi siempre todo se desarrolla hacia los hombres.