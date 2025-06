Camino al Miss Universe Costa Rica 2025: Desde una modelo tatuada hasta historias de abuso sexual infantil

Una aventura con las que muchas ticas sueñan; cargada de tacones, vestidos hermosos, coronas, maquillaje y preguntas muchas veces incómodas, ya comenzó: 15 candidatas esperan ser coronada como la mujer más hermosa de Costa Rica en el Miss Universe 2025.

En La Nación, buscamos conocer sus historias, sus motivaciones dentro y fuera del concurso de belleza, y por qué desean ganar el certamen que las podría llevar a Tailandia para la final internacional. Por eso, hemos preparado una serie de entrevistas rumbo a la gala final del 19 de julio, para conocer a fondo a las concursantes.

LEA MÁS: Miss Universe Costa Rica 2025: Estas son las candidatas que pelearán por la corona

Alison Leaver, Noah Rose Percich y Andrea Montero fueron las primeras en abrir su baúl de confesiones y responder a seis preguntas iguales para cada participante, además de un par de preguntas adicionales que surgieron en la conversación con cada una. Disfrute las entrevistas a continuación.

Alison Leaver, 29 años

Alison Leaver tiene 29 años y es vecina de Golfito. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

-¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Siento que soy una carta muy diferente para el país. Nunca se ha visto una candidata como yo; sería poner a Costa Rica en el mapa de nuevo con un top y temas de inclusión.

-¿A qué se refiere con una candidata como usted? Copiado!

Una candidata con tatuajes.

-¿Qué significan? Copiado!

Para mí, es arte, arte corporal. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte. Yo soy estilista profesional. Entonces, el mejoramiento de uno como persona lo veo también como los tatuajes, que es parte de la imagen y por eso me encanta.

-Hay quienes dirán ‘uy una participante con tatuajes’, ¿cuál es el mensaje que envía? Copiado!

Los tatuajes no te quitan lo capaz que eres de perseguir cualquier sueño. Ahora se ven abogados o doctores o farmacéuticos tatuados y creo que es hora de que los misses también tengamos la misma oportunidad.

-Para usted, ¿cuál es la mayor lección que aprendió en la vida? Copiado!

Que el miedo es algo completamente mental. Siento que las barreras se las impone uno mismo al momento de querer tomar una decisión o mandarse a perseguir algo.

Alison Leaver: Tatuajes y Belleza en Miss Universe Costa Rica

-Fuera del tema de los tatuajes, yo creo que toda persona tiene una historia de vida. Si tuviera un minuto para contarme cuál es la historia de su vida, ¿qué me diría? Copiado!

Fuera de los tatuajes, mi historia de vida siento que es algo muy normal, como cualquier otra. He tenido situaciones difíciles, pero no me gusta traerlas a esto porque siento que no es necesario. Las situaciones que uno pasa no me definen como persona, sino que me ayudan a seguir adelante. Soy estudiante, trabajo, soy independiente.

LEA MÁS: Osmel Sousa, el zar de la belleza, estará en Miss Universe Costa Rica y promete ‘ojo afilado’

-¿Cómo define el término belleza? Copiado!

Es lo que irradiamos más que nuestro físico. Siento que el recuerdo que dejas en una persona es la verdadera belleza que hay hacia el exterior. Cómo recordamos a los demás, eso es lo que nos hace bellos.

-¿Cuál sería un sueño que no ha cumplido? Copiado!

Creo que me gustaría culminar mis estudios, porque también quiero estudiar diseño de modas. Es que, de nuevo, todo lo que sea de creatividad me encanta y no sé, seguro quisiera tener mi propio salón de belleza. Sería como mi sueño después de este proceso.

Noah Rose Percich, 21 años

Noah Rose tiene 21 años y es vecina de Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

-¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Yo pienso que tengo un propósito bastante significativo para mí, para las personas que me rodean, para los que hemos tenido un poco difícil el camino y, sobre todo, para quienes habitamos en estos rincones del país a los que llegan muy poco las oportunidades. Creo que el que alguien con pocas posibilidades de salir adelante logre algo tan grande sería muy significativo para muchas personas.

-Y, ¿cómo le llegó a usted la oportunidad? Copiado!

En Puerto Viejo de Limón. Y sí, es cierto, Puerto Viejo es muy hermoso, pero para las personas que habitan ahí, yo no pensaría como que viven atrapados en el paraíso, ya que es un poco complicado salir.

-¿Cuál es la mayor lección que aprendió en la vida? Copiado!

Es la humildad y la gratitud, porque es imposible llegar lejos solo. Así que debemos ser muy agradecidos con las personas que nos rodean, para que así otras más quieran apoyarnos y llegar más lejos.

-¿Cuál es su historia de vida? Copiado!

Yo tuve las cosas un poco complicadas desde la adolescencia y más adelante. Creo que he vivido bastantes cosas para la edad que tenía, pero esto solamente me hizo decidir ser una persona más amable, más empática con los demás, y más persistente en cuanto a lo que yo quería. Ahora estoy segura que soy una persona muy decidida, muy perseverante, muy amable y sobre todo persistente.

Atrapada en el paraíso: Noha Rose y su camino desde Puerto Viejo al Miss Universe CR

-Cuando habla de complicaciones, ¿a qué se refiere? Copiado!

Bueno, me refiero a esas situaciones que la vida te pone y que tienes que sobrellevar. Justamente por eso me aferro a Dios, porque soy consciente que muchas veces no hubiese podido sola.

-¿Cómo define el término belleza? Copiado!

Para mí es muy subjetiva, entonces creo que se debe cultivar desde dentro. Ya que en algún momento ya no la tendremos. Así que lo que nos va a quedar es cómo hemos tratado a los que nos rodean, cuánto amor hemos brindado, cuántas personas hemos ayudado. Para mí eso es ser una persona hermosa, aquellas que te hacen la vida un poco más feliz.

-Si el día de mañana estuviera frente a la audiencia del Miss Universo y le preguntaran, ‘¿Cómo y porqué llegó usted aquí?’... ¿Cuál sería su respuesta? Copiado!

Yo llegué acá porque soy especial. Tengo eso muy claro. Sé que me he esforzado demasiado, incluso más allá de lo que pensé mi capacidad física y mental podía.

LEA MÁS: Vea los trajes de fantasía que brillaron en la preliminar de Miss Universe Costa Rica 2025

-¿Cuáles retos la llevaron a tales exigencias? Copiado!

Desde enfermedades hasta situaciones muy delicadas que la vida me ha puesto enfrente. Esas cosas me han derrumbado y no sé cómo, pero Dios me ha sabido levantar.

-¿Cuál sería un sueño que no ha cumplido? Copiado!

El ser un apoyo económico para mi familia y para los que amo.

Andrea Montero, 24 años

Andrea Montero tiene 24 años y es oriunda de Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

-¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Deseo ganar porque es un sueño que tengo desde niña, y yo sé que eso puede sonar cliché, porque el mismo sueño que tengo yo lo tienen mis 14 compañeras. Sin embargo, yo creo que la belleza sin propósito no sirve y estoy muy clara con el objetivo y el propósito que tengo. Como comunicadora y como futura periodista, sé que saber contar una historia puede marcar muchas vidas.

-¿Cuál es la mayor lección que aprendió en la vida? Copiado!

Cuando era niña tuve una experiencia que me marcó para siempre. Y es por eso que ahora trabajo con la Fundación Ser y Crecer, que es la única fundación a nivel país que ayuda a personas que han pasado por abuso sexual infantil.

La lección que me dejó es que si bien es cierto no podemos cambiar el pasado, podemos resignificar las historias de dolor y ser luz. Yo no esperaba contar mi historia al aire, pero en mi casting la primera pregunta fue, ‘¿cuál ha sido la peor experiencia que te ha pasado y cómo la superaste?’ Y yo creo que soy muy creyente, Dios me puso en el camino esta plataforma para ayudar a otros con mi historia.

LEA MÁS: Precandidata de Miss Universe Costa Rica sufrió abuso sexual infantil e impacta con su testimonio

-Ya nos adelantó algo sobre esto, pero de igual manera le consulto: ¿cuál es su historia de vida? Copiado!

Creo que les contaría que soy caribeña, soy limonense, mi mamá es mamá soltera y siempre le he dicho que todo lo malo que tengo es por mi culpa, pero todo lo bueno es gracias a ella.

Gracias a su apoyo y a su amor, pude resignificar esta historia de dolor y, hoy día, después de bastantes años, mucha terapia y muchísimo amor, puedo contarla abiertamente al público.

-¿A qué edad inició con el modelaje? Copiado!

Siempre fue mi sueño. No he contado esto, pero cuando estuve en Limón participé por primera vez en un certamen en el reinado del colegio y perdí, rotundamente.

Después de los 19 años empecé con una agencia de modelaje, luego me independicé y puedo decir que es un trabajo maravilloso, hermoso. Como todo gremio tiene sus cosas, he pasado por muchísimas cosas buenas y malas, pero me siento muy honrada y feliz de poderme mantener sola del modelaje en Costa Rica, porque no es una tarea fácil.

Andrea Montero: Resignificar el dolor y ser luz en el camino a Miss Universo 2025

-¿Cómo define el término belleza? Copiado!

La belleza es lo más subjetivo que existe y para mí es de las cosas más difíciles de definir, pero si yo pudiera definir la belleza diría que es fuerza. Voy a dar un ejemplo: todos o la mayoría de personas amamos a nuestras madres y las amamos profundamente, las vemos como las mujeres más hermosas que existen por esa fuerza y esa resiliencia que tienen como mujeres y personas. La belleza es eso: la fuerza para resignificar una historia y seguir adelante a pesar del miedo.

-¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Siempre estoy haciendo chistes, me encanta que la gente que está trabajando conmigo se sienta cómoda y feliz. Soy una persona muy relajada. Soy caribeña, entonces me encanta la buena comida; soy una persona muy feliz. Vengo de Limón, ahí todo el mundo es muy carismático, felices y relajados. También me describo como una persona muy fuerte.

-¿Cuál sería un sueño que no ha cumplido? Copiado!

Mi carrera profesional, estoy pronta a terminar mi tesis y esto me emociona demasiado. Sé que los certámenes de belleza pueden ser una gran plataforma, no solamente como belleza, sino también laboralmente. Me encanta la comunicación y es mi sueño más grande poder estar en un canal de televisión, ¿por qué no fuera de Costa Rica?