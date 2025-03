Precandidata de Miss Universe Costa Rica sufrió abuso sexual infantil e impacta con su testimonio

Cúrate mi niña con amor del más bonito y recuerda siempre que tú eres la medicina 🩷 Las heridas del pasado no nos definen, pero la forma en que las sanamos sí puede transformar el mundo. Cuando hablé en mi casting sobre el abuso sexual que sufrí en mi infancia, nunca imaginé la ola de mensajes y testimonios que recibiría. Historias de dolor, de valentía, de lucha. En Latinoamérica, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Cifras que no podemos ignorar, realidades que necesitamos cambiar. Hoy, elijo resignificar mi historia. La convierto en voz y en acción. Porque hablar sana, y sanar nos permite reconstruirnos. Por eso, trabajaré con la Fundación @funserycrecer que lucha cada día por la prevención del abuso sexual infantil en Costa Rica. En este camino, me acompaña una canción que resuena en mi alma: María la Curandera de Natalia Lafourcade. Una melodía que, como nuestra voz, se alza con fuerza para recordarnos que somos más que nuestro dolor, somos quienes renacemos de él. Gracias a quienes han compartido sus historias conmigo. No están solos. No estamos solos. Somos luz y somos cambio. #ResignificarParaSanar #SerYCrecer #NoMásAbuso #MissUniverseCostaRica