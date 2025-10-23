Mahyla Roth se siente favorita para el Miss Universo 2025: ‘Tengo todo el derecho a creerlo’

La gran final del certamen Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia, certamen en el que Mahyla Roth representará a Costa Rica.

Costa Rica tiene una reina de belleza apasionada, auténtica y que disfruta con todo del certamen. El pasado 19 de julio, Mahyla Roth ganó la corona que la acredita como Miss Universe Costa Rica 2025, siendo el inicio de una travesía que pronto llegará a su fin.

La modelo saldrá de Costa Rica el 29 de octubre con una maleta cargada de sueños y, sobre todo, con la ilusión de cumplirle a una pequeña Mahyla de ocho años, quien en su tierna inocencia se prometió a sí misma llegar hasta este momento. La gran final será el 21 de noviembre en Tailandia, país del que tiene algunas referencias, pues su padre lo ha visitado en varias ocasiones.

La modelo conversó con La Nación a solo días de marcharse a la gran aventura de su vida y dio a conocer que su preparación fue amplia. Incluso, antes de ganar la corona tica, se sometió a una férrea disciplina, para que en el caso de ser elegida en el certamen local no tener que corregir tantos detalles en el futuro.

A pesar de eso, en todo este año, se han venido muchas emociones y cambios. “La versión de Mahyla de inicio de año y la de ahora no se reconocen”, afirmó en la entrevista.

Su preparación incluyó cursos de locución, pasarela, oratoria y mucho más. Además, durante su tiempo como Miss, ha sorprendido al mundo luego de su participación en Telemundo, donde tuvo un simulacro de pregunta como en el certamen internacional.

Eso la puso en el ojo internacional, donde ya se escucha el “cuidado con Costa Rica”, ya que se especula que la nacional podría dar la sorpresa en Tailandia, situación que no la incomoda ni la pone nerviosa. Al contrario: Mahyla Roth acepta ser una de las misses favoritas en la edición 2025.

Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, viaja a Tailandia como una de las favoritas a ganar la corona internacional. (Marvin Caravaca)

Una reina preparada

—Han pasado cuatro meses desde la primera vez que usted y yo conversamos; eso fue antes de ser coronada. ¿Qué ha cambiado de esa Mahyla a la de hoy?

El crecimiento ha sido exponencial. Siento que un concurso de belleza te exige sacar la mejor versión en todos los sentidos, y la versión de Mahyla de empezando el año a la de ahora no se reconocen. Es increíble y, obviamente, estoy trabajando muy fuerte para poder presentar a Costa Rica de la mejor manera.

—¿Cuáles han sido los puntos por corregir?

Incluso antes de entrar a Miss Universe Costa Rica, yo me dije: ‘Yo tengo que llegar con una preparación lo suficientemente fuerte para que, en caso de ganar la corona, no tuviera que pulir tanto’.

“Era como llegar lista para, simplemente, afinar los últimos detalles. Por ejemplo, preparar la maleta, que es una de las cosas en que más se dura; o las clases de pasarela para el día de la final y la preliminar”.

—En algún momento se habló de la oratoria. ¿Ha trabajado en eso?

Sí, yo siento que es una parte integral. He trabajado en todo. Incluso, hace un año y medio estuve en un curso de locución para radio y televisión para la proyección frente a cámaras.

“La parte de oratoria siento que es muy importante. No es simplemente ser una cara bonita y sonreír frente a una cámara, sino también presentar un mensaje y que ese mensaje pueda atravesar pantallas”.

El pasado 19 de julio, Mahyla Roth ganó la corona de Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce)

—Ahora hablemos de las fortalezas...

Soy una mujer sumamente comprometida, disciplinada y siento que esas son de las mejores virtudes que se pueden tener, porque no siempre se tienen las ganas. Cuando se tiene la meta o el sueño claro, es ahí donde la disciplina sale a flote. Además, me considero una mujer visionaria.

—Una de las experiencias que vivió fue su visita a Telemundo, donde también conoció a otras participantes. ¿Cuál ha sido el momento más memorable hasta ahora?

¡Qué difícil! Yo creo que ha sido todo lo que he hecho. Durante estos tres meses de reinado he hecho muchísimo: he estado en desfiles en Limón, visitando la inauguración (de la entrada nueva) del Parque Nacional Cahuita (la corona está inspirada en eso), visitas a escuelas, colegios, actividades cívicas, homenajes y la visita a Telemundo. Ha sido increíble.

—¿Cuál será el objetivo en Tailandia?

El objetivo es traerse la corona de Miss Universo. Se está trabajando muy fuerte para que así sea o, si no, ¿por qué no traerle un top cinco a Costa Rica? Obviamente, uno siempre aspira a lo más grande. El poder de la manifestación y el visualizarse con una meta lograda es lo más importante.

—Hace poco la vimos compartiendo con otras misses. ¿Qué actividad fue?

Era una cena benéfica para la marca Aromas Gala, que buscaba transformar la vida de muchos niños. Se mezclaban dos cosas muy bonitas: el estar ahí, el conocernos como misses, con el acercamiento de la organización de Miss Universo, pero, al mismo tiempo, colaborando con una causa tan importante y tan noble.

“También, poco a poco, se iba rompiendo el hielo de conocernos un poco más, y yo sé que ya en el momento que lleguemos a Tailandia va a ser súperlindo, porque más bien va a ser como una ilusión de volver a reencontrarnos”.

—¿Hubo alguna miss con la que hizo más clic?

Siento que con todas, pero con Chile… Ella me contó que estuvo cinco veces en Costa Rica, entonces empezamos a hablar de eso y me dijo que quería regresar, que le tenía que hacer un tour por Cahuita.

—¿Ya se siente un ambiente de competencia?

No, yo sinceramente soy una persona muy enfocada. Es importante disfrutar y no ver a todo el mundo como un rival, sino ver a cada una como maestras que le pueden enseñar algo. Todas son bellas. ¿Cuál es mi valor agregado? Es muy importante mantenerme fiel a mi esencia y siempre estar anuente a aprender de todas las personas.

Mahyla Roth se preparó con clases de locución, pasarela y oratoria. (José Cordero)

¿Mahyla Roth como favorita?

—En Telemundo hubo una dinámica con pasarela y pregunta. ¿Cómo se sintió?

Era una dinámica que ya otras chicas habían hecho, era parte de la entrevista con el programa En Casa Telemundo. Simplemente nos explicaban: ‘Llegás acá, tenés que llegar a ese punto por el asunto de luz y listo’. Lo demás era completamente sorpresa. Fue muy interesante, pero, gracias a Dios, me fue muy bien.

—Después de este programa y el desfile con las otras misses, se habló mucho de “cuidado con Costa Rica”. Es decir, algunos especialistas la ponen en los top cinco, incluso a ganar la corona. ¿Cuál es el sentimiento de eso?

Es algo que me motiva muchísimo. Eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Que Costa Rica esté sonando tanto a nivel internacional es muy bonito y también muy gratificante a todo el trabajo que se ha venido realizando. Yo siento que de aquí solo para arriba: a seguir trabajando muy fuerte.

—¿Se siente como una de las favoritas?

Sí, claro que sí. Yo siento que muchas personas han creído en mi trabajo desde el momento en el que fui coronada e, incluso, desde antes. Tengo todo el derecho a sentirme una de ellas.

—Recientemente la vimos conversando con Karina Ramos, ¿ella le dio algún consejo?

Sí, el consejo fue que me lo disfrutara mucho. Yo vengo trabajando en ese sueño desde que tengo ocho años, ahora que llega Miss Universo es el momento de disfrutarlo. Ya las herramientas que pude haber recibido, las recibí.

—¿Otras misses la han aconsejado?

Sí, es muy bonito porque tuve el acercamiento de muchas misses a nivel nacional como internacional, incluso con chicas con las que estuve en el concurso pasado (Miss International) y que han participado en Miss Universo. Por ejemplo, Tati Calmell, quien es Miss Perú y representa Miss Universo Américas.

“Es súperlindo cómo es esa unidad entre misses, que nos apoyemos, porque a fin de cuentas eso representa los concursos de belleza: un apoyo entre mujeres”.

—Usted viaja a Tailandia tres semanas antes de la gala final, ¿por qué?

Yo me voy el 29 de octubre, llego el 31 de octubre a Bangkok y la competencia empieza el 2. A partir de esta fecha y hasta, aproximadamente, el 18 de noviembre, son actividades. Llegamos a Bangkok, después nos vamos a una de las playas (Pattaya o Phuket) y después a la siguiente playa y retornamos.

“Después se viene algo que a todo el mundo le encanta, que son la competencia del traje nacional y la preliminar, que ahí se evalúa la pasarela en traje de noche y en traje de baño, que es algo determinante para escoger el top de la noche final".

—¿Qué puede decirnos del traje nacional?

Lo que les puedo adelantar es que está espectacular, que es algo muy representativo y que, de verdad, fue hecho con muchísimo amor. Estoy segura que les va a encantar.

—¿Quiénes la acompañarán en Tailandia?

Es súperlindo porque, incluso, mucha gente que no conozco me ha escrito y ya me han enviado el tiquete de vuelo, las entradas ya compradas para la final, diciéndome: ‘Mahyla, voy a estar con la bandera de Costa Rica’.

“A nivel nacional en Costa Rica se van a hacer diferentes eventos donde se va a transmitir en pantalla gigante para que muchas personas se puedan reunir y que lo puedan ver en vivo”.

—¿Sus papás y su novio Rafa Pérez también?

Sí.

—Si tuviera que contarle a la gente sobre Tailandia, ¿qué les diría?

Eso es algo que me emociona mucho, porque yo ya he competido en Asia, entonces ya sé cómo es la gente de Asia. Es impresionante lo fanáticos que son de los concursos de belleza. Me ilusiona muchísimo porque, literalmente, lo tratan a uno como reina desde el momento en el que llega.

“Mi papá, de hecho, ha visitado varias veces Tailandia; él, incluso, cocina curry tailandés. Le he preguntado muchas cositas a mi papá de Tailandia porque, incluso, Tailandia se parece bastante a Costa Rica a nivel de naturaleza; también tiene preciosas playas”.

—¿Cuál es su mensaje final para los ticos?

A cada una de las personas que me ha apoyado durante el proceso de convertirme en Miss Universe Costa Rica, les quiero agradecer de todo corazón por su amor y por su apoyo. También a las páginas de misses que se han hecho presentes. Para mí es superimportante cada una de sus palabras. Yo trato de tomarme el tiempo de leerlos.

Me llena el corazón de ilusión el ver tanto apoyo y que Costa Rica está sonando tanto a nivel internacional. Espero seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes rumbo hacia la final de Miss Universo. De mí, estén completamente seguros que voy a dar mi 300%.