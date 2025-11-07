Mahyla Roth conquista el Miss Universo 2025 dando a conocer su causa social

La fundación Working Together fue creada por Mahyla Roth hace seis años con el objetivo de fortalecer la educación infantil en comunidades vulnerables.

Mahyla Roth continúa ganando reconocimiento en medio del Miss Universo 2025. En esta ocasión, la costarricense publicó un emotivo video que muestra su trayectoria, su historia y su labor social a través de la Fundación Working Together.

En el audiovisual, Roth expresó que cree “firmemente que la educación de calidad es una semilla de cambio, donde un niño o una niña aprende sobre igualdad y oportunidad. Mi proyecto nació de mi historia y mi entorno”.

Anunció que lleva seis años con la fundación, la cual busca “brindar a los niños las herramientas necesarias para acceder a una educación de calidad en talleres comunitarios”.

La candidata agregó que su propósito es expandir esa iniciativa a nivel internacional: “Ahora quiero escalar esta iniciativa con una plataforma como Miss Universo y ayudar a personas de todo el mundo, porque la educación de calidad es nuestro derecho, no un privilegio”.

Roth también destacó la importancia de la protección ambiental como parte de la formación de las nuevas generaciones. “Todos necesitamos un planeta sano. La acción climática no puede esperar. Miss Universo nos recuerda que ser embajadores también significa ser defensores de la Tierra que llamamos hogar. Cada acción cuenta y marca la diferencia”, señaló.

Adicionalmente, la reina tica también se refirió a la salud mental como un tema prioritario. “Creo que la verdadera belleza comienza en la mente. Promover la salud mental y su profunda conexión con cómo percibimos nuestros cuerpos no es solo una misión personal; es una necesidad global. Desde muy joven, a los 17 años, comprendí que cómo nos sentimos por dentro moldea cómo nos vemos a nosotros mismos”, comentó.

Mahyla Roth considera que la salud mental es un pilar esencial del liderazgo y una causa que debe abordarse desde las aulas y los hogares. (Instagram/Instagram)

Agregó que es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre inteligencia emocional, respeto al cuerpo y autoestima.

Finalmente, Roth hizo una reflexión sobre la importancia de la transparencia en las figuras públicas. “Como figura pública, asumo mi transparencia mostrando al mundo en esta plataforma de Miss Universo que las luchas mentales son humanas y es parte de mi propósito. Nunca debemos olvidar la importancia de la salud mental, porque el verdadero liderazgo comienza con una mente equilibrada, un cuerpo fuerte y un corazón para servir a los demás”, concluyó.

En las imágenes del video se le observa compartiendo con niños en escuelas de Limón, caminando sobre la arena de su natal Cahuita y recogiendo basura en las playas.

Mahyla Roth ha deslumbrado con su carisma, sus atuendos y su confianza en las actividades previas al certamen, cuya gala final se realizará el 20 de noviembre a las 7 p. m., hora de Costa Rica.