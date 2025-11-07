Viva

Mahyla Roth conquista el Miss Universo 2025 dando a conocer su causa social

La costarricense, en perfecto inglés, compartió un video en el que destaca su compromiso con la educación, el medioambiente y la salud mental

Por Fiorella Montoya
La fundación Working Together fue creada por Mahyla Roth hace seis años con el objetivo de fortalecer la educación infantil en comunidades vulnerables.
La fundación Working Together fue creada por Mahyla Roth hace seis años con el objetivo de fortalecer la educación infantil en comunidades vulnerables. (Instagram/Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.