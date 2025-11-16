La Miss Universo Alicia Machado habló de Mahyla Roth y no dudó al sentenciar cómo le irá a la tica

Alicia Machado sorprendió con su veredicto sobre lo que le espera a Mahyla Roth en Miss Universo 2025.

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, dio su veredicto sobre el certamen de este año y sorprendió con su opinión sobre Mahyla Roth, candidata de Costa Rica.

Machado participó recientemente en el programa Pica y se extiende de la cadena Telemundo, junto a Celine Santos, Miss Universe República Dominicana 2024. En el espacio, ambas hicieron sus predicciones sobre el concurso que se llevará a cabo este 20 de noviembre en Tailandia.

La destacada reina de belleza, considerada una de las Miss Universo más influyentes de las últimas décadas, dio como ganadora a Yamilex Hernández, la Miss Latina, y aseguró que el segundo lugar será para México.

Pero lo más sorpresivo, al menos para las costarricenses, es que la actriz y modelo afirmó que Mahyla Roth se llevará el tercer puesto del Miss Universo 2025. “Me gusta mucho (la candidata de) Costa Rica”, expresó.

Además, los presentadores del programa coincidieron con su elección, pronunciando un “bella”, en referencia a la tica. Machado cerró su top con México y Chile en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Por su parte, Santos dio la siguiente lista de favoritas, de mayor a menor: Cuba, México, Guadalupe, Islas Turcas y Caicos y Miss Latina.

La gala final del Miss Universo 2025 está programada para realizarse el 20 de noviembre, a las 7 p. m. hora de Costa Rica, según informó la organización. El evento tendrá lugar en el recinto Impact Challenger Hall de Pak Kret (Nonthaburi), Tailandia.