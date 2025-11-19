Papás de Mahyla Roth no pudieron viajar a Miss Universo 2025: ‘Nos duele muchísimo’

Mahyla Roth Benavides y sus papás Peter Roth y Estela Benavides. Los acompaña su hermano, Samuel.

La emoción rodea a la familia de la costarricense Mahyla Roth a pocas horas de la final de Miss Universo 2025. Sin embargo, detrás del entusiasmo también existe un sentimiento de tristeza: sus padres no lograron viajar al certamen.

Doña Estela Benavides, madre de Mahyla, explicó que la ilusión de acompañarla quedó detenida por un tema de salud que no permitió el desplazamiento.

“Hubiese querido, de todo corazón, estar ahí”, afirmó a La Nación. Contó que la familia esperó una mejoría para intentar el viaje, pero la situación no lo permitió. “Hay cosas en la vida que pasan. En esta oportunidad, por un tema de salud, no pudimos hacerlo”, agregó.

Doña Estela comentó que apoyar en persona a su hija también era un anhelo familiar. “Nos duele muchísimo no haberla acompañado ahí, porque ese era un sueño. Pero uno también tiene que entender y aceptar las circunstancias”, relató.

Explicó que, aunque la noticia golpeó fuerte, la gratitud tomó más fuerza cuando confirmaron que su hija se mantiene saludable y enfocada en su participación. “Doy gracias a Dios porque ella está intacta y está haciendo todo bien”, dijo.

Sobre las sensaciones previas a la final, aseguró que la familia vive un momento intenso. “Uno como mamá tiene las emociones a tope. Hay muchísimo orgullo”, expresó.

Destacó que el esfuerzo de Mahyla viene de años de trabajo y que verla tan cerca de un escenario mundial provoca una mezcla difícil de describir.

Mahyla Roth y su madre, Estela Benavides. La mujer afirmó que la noticia de no viajar golpeó fuerte, pero aceptó la situación con gratitud. (Cortesía para La Nación)

Doña Estela comentó que mantiene comunicación constante con su hija, incluso en los días más saturados de ensayos. Explicó que Mahyla siempre encuentra un espacio para enviar un mensaje rápido o una videollamada.

“Aunque sea un ‘mami, buenos días, estoy bien’, ella siempre saca el ratito”, contó.

La fe también acompaña a la candidata. “Mahylita es una muchacha de mucha fe desde siempre. Llevó la Virgencita de los Ángeles y el Santísimo. Va con todas las bendiciones”, afirmó. Dijo que la familia la abraza desde Costa Rica con oraciones diarias que no faltan.

Aunque no lograron viajar, la familia no vivirá la final en solitario. Doña Estela confirmó que asistirán a una actividad en Grupo Moreno, donde más de 100 personas se reunirán para apoyar a la representante costarricense.

“Eso nos da una ilusión enorme. Vamos a estar rodeados de mucha gente, con lindas vibras y emociones a tope”, explicó.

Finalmente, Doña Estela confiesa que tiene un pálpito en su corazón sobre la participación de Mahyla. A lo mejor, esta corazonada materna podría desembocar en una gran alegría para el país.