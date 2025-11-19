Sheynis Palacios tiene a Mahyla Roth entre sus favoritas de Miss Universo 2025

Sheynis Palacios, Miss Universo 2023, dio a conocer sus candidatas favoritas para ganar la corona del certamen. Ella difundió en su perfil de Instagram un Top 24 luego de la gala preliminar en traje nacional, vestido de baño y traje de gala.

Lo que más llama la atención es que la costarricense Mahyla Roth figura entre las destacadas. Además, el video de la tica aparece entre los tres primeros publicados.

La nicaragüense afirmó que entre sus favoritas están 12 latinas.

Palacios publicó videos de las aspirantes en traje de baño. Entre las primeras que resalta se encuentran Cuba, Colombia y Nicaragua.

En un segundo video figuran Chile y Argentina. En un último clip aparecen la Miss Universo Latina y México, dos de las más mencionadas como favoritas.

Palacios fue la primera centroamericana en coronarse. Las otras mujeres de la región buscan obtener la segunda corona.