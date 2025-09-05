Costarricense es la virreina de Miss Universe Nicaragua 2025

La costarricense Glennys Medina, quien es la virreina de Miss Universe Nicaragua 2025, tiene amplia experiencia en concursos de belleza.

La costarricense Glennys Medina compitió en la edición 2025 del certamen Miss Universe Nicaragua, concurso en el que alcanzó el puesto de virreina detrás de la ganadora Itza Castillo. En la competencia, la tica representó al departamento de Rivas.

Miss Universe Nicaragua se realizó la noche del jueves 4 de setiembre en Miami, Estados Unidos.

La tica llegó a las últimas instancias luego de clasificar entre las cuatro finalistas junto a Itza Castillo, Nathalya Pedroso y María Fernanda Sequeira, informó el medio La Prensa, de Nicaragua.

¿Por qué una tica participó en Miss Universe Nicaragua?

Glennys es hija de madre nicaragüense y padre costarricense, por eso pudo participar en el concurso. Tiene 32 años y amplia experiencia en certámenes de belleza. Incluso, en el 2020 fue una de las participantes de Miss Costa Rica, en esa ocasión la coronada fue Ivonne Cerdas, actual concursante de Mira quién baila, de Teletica.

Su primer encuentro con las pasarelas fue en el 2015 cuando participó en Miss Mundo Nicaragua. Después logró colocarse como tercera finalista en ese mismo certamen en el 2016.

Ese mismo año Glennys participó en Miss Oriental, en China, representando a Nicaragua.

En el 2021 fue la virreina de Miss Nicaragua, que le entregó la corona a Allison Wassmer. Para el 2023, ganó la corona de Miss Grand Nicaragua.

