Costarricense es la virreina de Miss Universe Nicaragua 2025

La corona la ganó Itza Castillo. La tica había participado en Miss Costa Rica 2025

Por Jessica Rojas Ch.
Miss Universe Nicaragua Glennys Medina Itza Castillo
La costarricense Glennys Medina, quien es la virreina de Miss Universe Nicaragua 2025, tiene amplia experiencia en concursos de belleza. (Instagram)







