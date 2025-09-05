Viva

Portero de Nicaragua se hace viral con pasarela en honor a Sheynnis Palacios, la ex Miss Universo

La reina de belleza lo sorprendió con una videollamada

Por Fiorella Montoya

Gabriel Urbina, arquero de futsal en Nicaragua, se volvió viral al transformar la cancha en una pasarela. Conocido con humor como “la dama del futsal”, el joven portero acompaña sus atajadas con poses muy al estilo de su compatriota Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

