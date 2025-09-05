Portero de Nicaragua se hace viral con pasarela en honor a Sheynnis Palacios, la ex Miss Universo

Gabriel Urbina, arquero de futsal en Nicaragua , se volvió viral al transformar la cancha en una pasarela. Conocido con humor como “la dama del futsal”, el joven portero acompaña sus atajadas con poses muy al estilo de su compatriota Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

Uno de esos episodios ocurrió en un partido amistoso entre selecciones de influencers de Nicaragua y El Salvador. Urbina captó la atención del público por sus movimientos de modelaje, donde imita a la reconocida forma de caminar de la reina de belleza.

La propuesta de Urbina no surgió por casualidad. Inspirado en Sheynnis Palacios, decidió rendirle homenaje con un desfile improvisado dentro del campo.

Gabriel Urbina es arquero de la liga local en Nicaragua y se declara amante de los certámenes de belleza. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Su gesto tuvo tanto alcance, que el arquero publicó en TikTok un video del momento más inesperado: una videollamada de Sheynnis Palacios que ya tiene más de dos millones de reproducciones.

“Qué honor fue todo esto. Qué increíble me sentí después de hablar con una de las personas que más admiro”, escribió Urbina al compartir la grabación.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los seguidores celebraron el gesto de la reina de belleza y el impacto positivo en figuras como Urbina. Además, muchos usuarios aplaudieron el mensaje de autenticidad que proyecta el joven.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, expresó que desea ver la pasarela del joven arquero en vivo. (Marvin Caravaca)

Desde que Sheynnis Palacios obtuvo la corona de Miss Universo 2023, su pasarela simboliza elegancia y empoderamiento. Urbina tomó esa inspiración y la trasladó al deporte que practica.

“Esos aplausos llenos de alegría y sacar esas sonrisas, que la gente se divierta sanamente, es lo mejor que puede haber”, escribió el deportista en otra publicación.

Sheynnis le comentó al arquero que espera verlo pronto en una pasarela en vivo. Mientras que Urbina, apasionado por los certámenes, celebró que Nicaragua figure de nuevo en lo más alto de la escena internacional.