Nicaragua vs. Costa Rica: Hora y canales para ver a la Selección Nacional en el camino al Mundial

La Selección de Costa Rica visita este viernes 5 de setiembre a su similar de Nicaragua, en el grupo C de la inédita ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, en Managua, en una cancha sintética bastante desgastada.

La Sele tiene la firme convicción de clasificarse a otro Mundial luego de las participaciones en Italia 90, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Mientras que Nicaragua por primera vez en su historia accedió a una ronda final de la eliminatoria mundialista.

La escuadra pinolera se aseguró su lugar en esta instancia tras finalizar en la segunda posición del grupo D en la segunda Ronda, con nueve puntos y un registro de 3-0-1.

Costa Rica iniciará su duodécima participación en la ronda final de la eliminatoria. La Tricolor avanzaron a esta fase al ganar el grupo B en la segunda ronda con 12 puntos y una marca perfecta de 4-0-0.

La Selección de Costa Rica empieza en Nicaragua la recta final para el camino al Mundial 2026. (Rafael Pacheco/Fotocomposición La Nación / Fanny Tayver Marín)

Además, Costa Rica llega con una racha invicta de 11 partidos en las clasificatorias, con 10 victorias y un empate, incluyendo ocho triunfos consecutivos que igualan su mejor seguidilla histórica lograda entre 2008 y 2009.

Este será el primer enfrentamiento entre estas naciones centroamericanas en eliminatorias mundialistas y el número 19 en la historia general. Costa Rica lidera la serie con 17 victorias, mientras que otro encuentro finalizó en empate.

Keylor Navas defenderá el arco de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua, en Managua, en la eliminatoria mundialista. (Prensa FCRF/FCRF)

¿Dónde ver el partido Nicaragua vs. Costa Rica? Copiado!

El partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica podrá verse por Canal 6 y por Canal 7.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el encuentro eliminatorio, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar la transmisión en la emisora de su preferencia: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Estos son los 23 convocados por Miguel ‘Piojo’ Herrera Copiado!

Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

Defensas: Francisco Calvo, Joseph Mora, Julio Cascante, Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Santiago van der Putten y Kenay Myrie.

Volantes: Orlando Galo, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Sebastián Acuña, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Creichel Pérez.

Delanteros: Alonso Martínez, Anthony Contreras, Manfred Ugalde y Andy Rojas.

Estos son los 23 hombres que Miguel Herrera llamó a la Selección de Costa Rica para los partidos contra Nicaragua y Haití, en la eliminatoria mundialista. (Prensa FCRF/FCRF)

Una estrategia de Miguel ‘Piojo’ Herrera incomodó en Nicaragua Copiado!

Con antelación, Miguel ‘Piojo’ Herrera tomó la decisión de que para los partidos de visita, la Selección de Costa Rica durará el menor tiempo posible en terreno rival, y que el equipo patrio ni siquiera se entrenaría fuera del país.

Así lo había adelantado el seleccionador nacional en esta entrevista con La Nación.

Sin embargo, eso generó cierta molestia en Nicaragua, que en principio, hasta pensó en no dar la rueda de prensa previa al juego, ya que el “Piojo” atendió a los medios de comunicación antes de viajar a Managua.

La Selección de Costa Rica se entrenó esta semana en el Proyecto Gol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero no es algo propio para este partido en específico. El mismo plan de la Tricolor persistirá para las visitas a Honduras y Haití.

Marco Antonio Figueroa calentó el juego antes de la hora Copiado!

El seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa ofreció una rueda de prensa bastante peculiar.

De cierto modo, calentó el juego, aunque ni siquiera era necesario. Lo que hizo fue intentar “picar” a los ticos, metiéndose incluso con Keylor Navas, en el entendido de que todo juega.

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, atacó con dureza a la Selección de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Pero la realidad es que el fútbol en Nicaragua hoy se percibe muy diferente en un país en el que los tiempos donde solo existía interés total por el béisbol y el boxeo ya quedó atrás.

En los barrios, en los mismos parques de pelota, algunos niños llegan a mejenguear. Eso es una pequeña evidencia de que el gusanillo del fútbol picó con fuerza.

Las entradas se vendieron como pan caliente. Eso sí, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua habrá una mancha roja numerosa.

Muchos ticos llegaron por tierra. Un día antes del partido, las filas en Peñas Blancas parecían interminables.

Los dos puestos fronterizos tuvieron más movimiento de la cuenta, producto del juego eliminatorio.

Miguel ‘Piojo’ Herrera contraataca Copiado!

El juego de palabras que empezó Marco Antonio Figueroa tuvo réplica por parte de Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien aseguró que así se juegan las eliminatorias.

“Es apostar a tu gente, a tu localía, a tratar de hacer valer tu cancha y muchas cosas más. Estamos preparados para todo eso. Estamos muy conscientes de cómo se juega.

”Nosotros sí hemos jugado eliminatorias centroamericanas y sabemos perfectamente bien cómo se juegan aquí, cómo se utiliza la localía, y vamos preparados y conscientes de lo que vamos a recibir”, expresó Miguel Herrera. El artículo completo lo encontrará aquí.

A Miguel Herrera lo tiene sin cuidado lo que haya dicho Marco Antonio Figueroa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

