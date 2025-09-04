Nicaragua vs. Costa Rica: Eliminatorias de Concacaf y Suramérica se verán por estos canales y hasta por Youtube

Juan Barrera y Keylor Navas, sin duda, serán protagonistas en el duelo entre Nicaragua y Costa Rica, por la eliminatoria de la Concacaf, rumbo al Mundial del 2026.

La penúltima fecha de la eliminatoria de la Conmebol, que empieza a definir a los países del Sur clasificados a la Copa del Mundo 2026, así como el arranque de la última ronda eliminatoria de la Concacaf, podrá seguirse en nuestro país no solo a través de los diferentes canales tradicionales, sino también por YouTube.

De esta forma, no solo podrá observar las incidencias del partido de la Selección Nacional ante Nicaragua, este viernes a las 8 p. m., sino también el duelo entre Haití y Honduras, rivales de la Tricolor en el Grupo C.

Además, será posible disfrutar de los encuentros en Suramérica, donde Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela lucharán en las próximas dos jornadas por los últimos tres boletos al Mundial y por el cupo al repechaje.

Eliminatoria Concacaf Copiado!

Fecha Partido Hora Canal 4 de setiembre Surinam vs. Panamá 3:30 p.m. TD+ 4 de setiembre Guatemala vs. El Salvador 8 p.m. TD+ 5 de setiembre Bermuda vs. Jamaica 4 p.m. TD+ 5 de setiembre Haití vs. Honduras 6 p.m. TD+ 5 de setiembre Nicaragua vs. Cosa Rica 8 p.m. Canales 6 y 7

Eliminatoria Suramericana Copiado!