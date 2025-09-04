Nicaragua vs. Costa Rica: Eliminatorias de Concacaf y Suramérica se verán por estos canales y hasta por Youtube

La penúltima fecha de la eliminatoria de la Conmebol, que empieza a definir a los países del Sur clasificados a la Copa del Mundo 2026, así como el arranque de la última ronda eliminatoria de la Concacaf, podrá seguirse en nuestro país no solo a través de los diferentes canales tradicionales, sino también por YouTube.
De esta forma, no solo podrá observar las incidencias del partido de la Selección Nacional ante Nicaragua, este viernes a las 8 p. m., sino también el duelo entre Haití y Honduras, rivales de la Tricolor en el Grupo C.
Además, será posible disfrutar de los encuentros en Suramérica, donde Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela lucharán en las próximas dos jornadas por los últimos tres boletos al Mundial y por el cupo al repechaje.
Eliminatoria Concacaf
|Fecha
|Partido
|Hora
|Canal
|4 de setiembre
|Surinam vs. Panamá
|3:30 p.m.
|TD+
|4 de setiembre
|Guatemala vs. El Salvador
|8 p.m.
|TD+
|5 de setiembre
|Bermuda vs. Jamaica
|4 p.m.
|TD+
|5 de setiembre
|Haití vs. Honduras
|6 p.m.
|TD+
|5 de setiembre
|Nicaragua vs. Cosa Rica
|8 p.m.
|Canales 6 y 7
Eliminatoria Suramericana
|Fecha
|Partido
|Hora
|Canales
|Jueves 4 de setiembre
|Paraguay vs. Ecuador
|5:30 p.m.
|Tigo Sports
|Jueves 4 de setiembre
|Uruguay vs. Perú
|5:30 p.m.
|Tigo Sports 2
|Jueves 4 de setiembre
|Colombia vs. Bolivia
|5:30 p.m.
|Youtube Tigo Sports