‘¿Lento este?’: Miguel ‘Piojo’ Herrera interrumpe a Alonso Martínez al no creer lo que dijo Marco Antonio Figueroa

Dentro de todo lo que dijo el técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, señaló que los delanteros de la Selección de Costa Rica son buenos, pero lentos.

Curiosamente, el jugador de la Tricolor que acudió a la rueda de prensa junto a Miguel “Piojo” Herrera en el Proyecto Gol, fue el más veloz del conjunto patrio: Alonso Martínez.

Al atacante que milita en el New York City, en Estados Unidos, le consultaron qué pensaba de eso. Y mientras intentaba responder, el “Piojo” lo interrumpió, al señalar: “No lo conoce...”, en alusión al seleccionador de Nicaragua.

Con una risa que lo delataba, pero a la vez con cara de asombro, como si pensara que se trataba de una barbaridad, el seleccionador nacional no se aguantó las ganas y dijo con sarcasmo: “¿Lento este?“, al tiempo que señalaba a Alonso Martínez.

Los rostros de Alonso Martínez y Miguel "Piojo" Herrera hablan por sí solos. (Pantallazo Youtube de FCRF/Pantallazo Youtube de FCRF)

Mientras eso pasaba, el jugador dijo que todos son diferentes y recordó que así como Álvaro Saborío era muy bueno en las alturas, ahora las características son otras. Y que por ejemplo, aunque Manfred Ugalde y él no son altos, “en velocidad somos muy buenos”.

Además, indicó que confían en lo que han estado haciendo y que el propio entrenador dice que a la Selección siempre van los mejores.

Contó que tiene muchas ganas de llegar a su primer Mundial, y que para eso, en el grupo todos saben muy bien lo que deben hacer.

“Tenemos que ir a morir a estos partidos, porque tenemos un sueño que cumplir. Si trabajamos bien, si hacemos las cosas bien, creo que vamos a tener esa oportunidad”, citó, al tiempo que habló del soporte que les da el contar con figuras como Keylor Navas y Francisco Calvo.

“Son gente que ya han ido a Mundiales y tienen la experiencia. Es importante la madurez. Decimos que no hay jóvenes, porque ya todos tenemos responsabilidad en la Selección, pero es muy importante”, destacó.

En cuanto al momento de cada uno, aseguró que cada partido es una oportunidad más, y que no se sabe si este viernes Manfred mete triplete, o cualquier integrante de la Sele.

Alonso Martínez indicó que en estos días han visto videos de Nicaragua y lo definió como un equipo muy interesante, con jugadores que lo han hecho bien y que deben tener cuidado.

“Se respeta al rival, sea quien sea y nosotros vamos a hacer lo nuestro, tratar de sacar los puntos para luego venir a jugar acá contra Haití”, agregó.

También consideró que resulta muy distinta la forma de jugar en el club y en la Selección, pero que tienen mucho tiempo de trabajar en el sistema y que saben muy bien que si les queda una jugada, tienen que hacer el gol.

“La ilusión siempre va a estar, estos partidos tenemos que ir a muerte y creo que todos tenemos el sueño de ir al Mundial, que sea la primera vez. Juan Pablo Vargas me dijo que con solo pisar el Mundial ya se sentía el ambiente y uno quiere vivir eso”, exteriorizó Alonso Martínez.

Mientras el jugador respondía sus consultas, el propio Miguel Herrera seguía diciendo algunas cosas, como cuando recordó que el asistente técnico del seleccionador de Nicaragua es mexicano.

Eso en alusión a que el “Fantasma” cuestionó que para el partido de este viernes 5 de setiembre entre Nicaragua y Costa Rica, el árbitro designado sea Marco Antonio Ortiz, un compatriota del “Piojo”.