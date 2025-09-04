Puro Deporte

‘¿Lento este?’: Miguel ‘Piojo’ Herrera interrumpe a Alonso Martínez al no creer lo que dijo Marco Antonio Figueroa

Con una sonrisa de incredulidad, pero también con sarcasmo, Miguel ‘Piojo’ Herrera no se aguantó las ganas de decir algunas cosas antes del partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín

Dentro de todo lo que dijo el técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, señaló que los delanteros de la Selección de Costa Rica son buenos, pero lentos.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

