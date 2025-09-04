Puro Deporte

Ajax lo quiso, pero New York City lo retuvo: así vive Alonso Martínez el momento

Alonso Martínez respondió si tiene una espinita de regresar a Europa. Además, se enfoca en el presente, en la eliminatoria mundialista con la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín

La intención que tuvo el Ajax de Ámsterdam de fichar a Alonso Martínez en los últimos días se convierte en una motivación más para el futbolista que se perfila como titular este viernes 5 de setiembre en Managua, en el partido entre Nicaragua y la Selección de Costa Rica, en el inicio de la etapa final de la eliminatoria mundialista.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

