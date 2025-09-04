Ajax lo quiso, pero New York City lo retuvo: así vive Alonso Martínez el momento

La intención que tuvo el Ajax de Ámsterdam de fichar a Alonso Martínez en los últimos días se convierte en una motivación más para el futbolista que se perfila como titular este viernes 5 de setiembre en Managua, en el partido entre Nicaragua y la Selección de Costa Rica, en el inicio de la etapa final de la eliminatoria mundialista.

El equipo europeo envió una propuesta al New York City de Estados Unidos, donde milita el orgullo de la isla de Chira. Sin embargo, el club actual de Alonso Martínez rechazó esa oportunidad de negocio, en vista de que ya cerró el periodo de inscripciones en la Major League Soccer (MLS).

LEA MÁS: Celso Borges dice sin filtros qué piensa de Miguel ‘Piojo’ Herrera y la actual Selección de Costa Rica

Si el cuadro neoyorquino daba luz verde al movimiento, no tenía cómo reemplazar a su goleador. De modo que el tico se queda en el club donde se convierte en figura en todos los partidos.

“Muy feliz en lo personal, muy motivante que equipos como el Ajax lo tomen a uno en cuenta. En lo personal me siento muy feliz, porque eso es el reflejo de que estoy haciendo las cosas bien”, manifestó Alonso Martínez en la rueda de prensa en el Proyecto Gol, al lado de Miguel “Piojo” Herrera.

Alonso Martínez se perfila como titular para el partido de este viernes entre Nicaragua y la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador respondió dos consultas específicas sobre esa oferta que hizo el Ajax para llevárselo, pero él dejó claro que ahora se encuentra con la Selección, tratando de hacer las cosas bien.

LEA MÁS: Partido de Costa Rica ante Nicaragua será dirigido por árbitro que se vio en un ‘escándalo’ con Messi

“Si el profesor me da la oportunidad, hacer lo que he venido haciendo, que son goles”, remarcó, de cara al juego de la Sele de este viernes contra Nicaragua y al partido del próximo martes 9 de setiembre ante Haití en el Estadio Nacional.

“Muy privilegiado, creo que es muy motivante que equipos de esa calidad se fijen en uno, sabiendo entonces que estás haciendo las cosas bien, trabajando bien en tu equipo y la verdad es que me siento muy tranquilo en Nueva York, muy feliz”, añadió.

LEA MÁS: Alonso Martínez lo hizo de nuevo: el tico se convierte en el talismán del New York City FC

Después le preguntaron si tiene una espinita de regresar a Europa, recordando que en 2021, Liga Deportiva Alajuelense lo transfirió Lommel SK de Bélgica y que en 2023 arribó al New York City de la MLS.

“No sé si decir que es una espinita volver a Europa, porque la verdad que en mi equipo estoy bien. Del futuro no lo sé, no sé qué irá a pasar después. Por ahora trato de vivir el día a día, ahora estoy con la Selección y trataré de hacer las cosas bien.

”Luego ir a mi club y después si sale algo en Europa, si se da, pues que se dé. De verdad que es muy motivante, es de mayor privilegio saber que hay equipos que se interesan en uno", destacó Alonso Martínez.