Puro Deporte

Partido de Costa Rica ante Nicaragua será dirigido por árbitro que se vio en un ‘escándalo’ con Messi

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz vivió una reciente polémica que involucra a Lionel Messi

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz, que dirigirá el partido Nicaragua-Costa Rica, y Lionel Messi.
El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz, que dirigirá el partido Nicaragua-Costa Rica, y Lionel Messi. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marco Antonio OrtizSelección de Costa RicaEliminatorias Mundialistas
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.