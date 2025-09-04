Partido de Costa Rica ante Nicaragua será dirigido por árbitro que se vio en un ‘escándalo’ con Messi

La Selección de Costa Rica enfrentará a Nicaragua este viernes a las 8 p. m. en el inicio de las cuadrangulares rumbo al Mundial 2026, en un partido que será dirigido por un árbitro que tiene “pasado” con Lionel Messi.

Concacaf designó al mexicano Marco Antonio Ortiz para este compromiso en el Estadio Nacional de Managua, que registrará un lleno completo con 17.000 personas.

Ortiz, apodado El Gato, tiene 37 años de edad y debutó en la Liga MX de su país en el 2015. Desde entonces acumula participaciones internacionales con competencias como la Copa Oro 2019, el Campeonato Mundial de Fútbol Sub 20 en el 2023 o ediciones recientes de la Liga de Naciones.

Además, es juez habitual en partidos de clubes del área, entre ellos los de Liga de Campeones de Concacaf. Ahí es donde tuvo su “curiosa” interacción con Lionel Messi, el pasado 19 de febrero.

Se enfrentaban el Inter Miami y el Sporting FC de Kansas City, por la primera ronda del torneo del área. En el juego de ida, las Garzas se impusieron 0-1 de visita, con gol de la Pulga.

Hasta ahí todo normal. Pero el escándalo llegó después del pitazo final, cuando el árbitro Ortiz se acercó a Messi; tuvieron una pequeña interacción más allá del saludo, que se notó en cámaras.

Según trascendió posteriormente, el réferi le pidió al astro argentino un autógrafo para un “familiar con necesidades especiales”. Messi lo volvió a ver extrañado y pareció responderle algo así como “Después”.

No hace falta explicar mucho todo lo incorrecto de que un réferi le pida semejante favor a un jugador al que acaba de dirigir en un partido oficial.

El Sporting presentó una queja y la Concacaf reaccionó con una dura sanción de seis meses a Ortiz para juegos internacionales, la cual justo se acaba de vencer en febrero.

De esta forma, el partido entre Costa Rica y Nicaragua será su primera gran participación a nivel de selecciones después de ese episodio.

En la Liga MX sí ha estado activo este tiempo y, por supuesto, tal y como corresponde al arbitraje de cualquier parte del mundo, se ha visto en vuelto en polémicas por sus fallos dentro de la cancha.

La más reciente controversia ocurrió en el partido entre Atlas y América del pasado 24 de agosto (victoria de las Águilas 2-4), cuando anuló un gol de los rojinegros y pitó dos penales a favor de los capitalinos. Pese a las protestas, la Comisión de Arbitraje de su país respaldó su trabajo.