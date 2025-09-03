El ambiente que le espera a la Selección de Costa Rica: Presión total en Nicaragua rumbo al Mundial 2026

A estadio lleno recibirán en Nicaragua a la Selección de Costa Rica, que el próximo viernes inicia la tercera y última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Las entradas se vendieron como pan caliente, prácticamente desde el mismo día en que salieron a la venta, la primera semana del mes pasado.

Todavía hay boletos, pero únicamente en reventa y a precios que, según informan desde el vecino país, triplican su valor original.

La Tricolor juega el viernes a las 8 p.m. en el Estadio Nacional de Nicaragua y 17 mil aficionados estarán en las graderías, la mayoría locales, quienes sueñan con dar el campanazo y derrotar a los costarricenses.

LEA MÁS: Keylor Navas se cita con la historia y va por la meta que ningún otro costarricense logró

Pero no solo los aficionados piensan en hacer valer la condición de locales; los jugadores nicaragüenses también tienen el objetivo de dejarse los tres puntos.

“Nuestra meta es sacar los tres puntos y aprovechar la localía. Sabemos la altura del partido y lo que nos estamos jugando, y es un reto importante para el grupo. Los días que hemos entrenado lo hemos hecho a tope y la expectativa es ganar”, dijo Juan Barrera, capitán de Nicaragua, a los medios de comunicación.

El máximo goleador de la Selección de Nicaragua, quien suma 25 tantos en 15 años con la azul y blanco, espera un juego muy disputado, pero con victoria para su escuadra.

“Me imagino un partido complicado, presionado, de ida y vuelta, pero con el marcador a favor de nosotros terminando el compromiso. Si estamos en esta instancia es porque nos lo hemos ganado. Hemos jugado contra selecciones de buen nivel en la Concacaf y esperamos hacer nuestro trabajo, que nos ha hecho grandes”, señaló Barrera.

La Selección de Costa Rica inicia el viernes próximo la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los ticos juegan de visita en Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nectalí Mora Zeledón, periodista nicaragüense, le comentó a La Nación qué puede esperar el conjunto tico de los aficionados, antes y durante el encuentro.

“Yo creo que tenemos la afición más sana de toda la región. Los aficionados no son tan apasionados como los de Costa Rica o Honduras y mucho menos se puede decir que sean hostiles. Ellos van a gritar, pero lo hacen para alentar a la selección, no para ofender”, dijo Nectalí, quien agregó que el entorno no será tan pesado como cuando se da un clásico en Costa Rica.

Para el periodista, la Tricolor no tendrá problema con los hinchas pinoleros; el inconveniente puede ser otro.

“Quizá la mayor dificultad para los ticos es la cancha sintética, que no está al 100% de sus condiciones, pero sí es apta para jugar. Puede ser que los jugadores de Costa Rica estén más acostumbrados a competir en césped natural, entonces deben tomarse un tiempo para adaptarse y ahí Nicaragua puede aprovechar. Los integrantes de Nicaragua conocen bien las dimensiones y el terreno”, opinó Nectalí.

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, le pidió a los jugadores, no entrar confiados al partido contra Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nectalí mencionó que Costa Rica es favorita, pero en Nicaragua creen que pueden sorprender.

“Hay un cierto sector de los aficionados que está optimista y cree que se puede ganar. La prensa, en cambio, considera que es complicado. Pensamos que tenemos posibilidades como todos, pero nos enfrentamos a una selección que ha ido a seis mundiales, además de Honduras, un adversario con tres Copas del Mundo, y Haití, que posee jugadores en diferentes ligas de Europa. Somos los más novatos en el grupo”, manifestó Nectalí.

Costa Rica integra el grupo junto a Honduras, Nicaragua y Haití. El primer lugar pasa directo al Mundial; dos de los tres segundos lugares jugarán el repechaje, que se disputará entre seis selecciones de todas las confederaciones, menos Europa.