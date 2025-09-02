Keylor Navas se cita con la historia y va por la meta que ningún otro costarricense logró

Keylor Navas regresó a mediados de año a la Selección de Costa Rica. El nacional jugó la Copa Oro. (Prensa FCRF/Fotografía)

Keylor Navas llegó al país para comenzar a luchar por una meta grupal, pero que también representa un objetivo personal e histórico para él y para el fútbol de Costa Rica. Después de estar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, Keylor tiene en la mira el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Si logra dar el paso con la Selección Nacional y clasificar al Mundial, el arquero se convertirá en el único costarricense con cuatro Copas del Mundo mayores en su hoja de vida.

Actualmente, otros futbolistas han alcanzado la marca de tres mundiales de categoría mayor: Christian Bolaños (2006, 2014 y 2018), Celso Borges (2014, 2018 y 2022), Bryan Ruiz (2014, 2018 y 2022), Joel Campbell (2014, 2018 y 2022), Óscar Duarte (2014, 2018 y 2022) y Yeltsin Tejeda (2014, 2018 y 2022).

Junto a Keylor, en el actual proceso también Joel Campbell podría tener la posibilidad de llegar a cuatro Copas del Mundo. No obstante, el delantero de Alajuelense debe comenzar por ganarse un lugar en el grupo que afronta la eliminatoria.

Celso Borges (Alajuelense), Óscar Duarte (Saprissa) y Yeltsin Tejeda (Herediano) también siguen activos, pero no volvieron a ser tomados en cuenta y en este punto de sus carreras está cada vez más lejana la posibilidad de una convocatoria a la Selección.

Keylor Navas expresó que no piensa en la marca personal, ya que para él la meta es colectiva:

“Es bonito estar en una eliminatoria más. Ya conocemos los ambientes, cómo son, entonces vamos a vivirlo. Es importante para nosotros. Más allá de la historia, la experiencia de ir a un Mundial es lo que uno soñó. Vamos a intentar llevar el nombre de Costa Rica. Eso es lo que nos mueve y motiva para tratar de luchar por esa clasificación”, profundizó a los medios en el aeropuerto Juan Santamaría.

La Selección de Costa Rica abrirá la ruta de la tercera ronda de la eliminatoria contra Nicaragua este viernes, y cerrará la primera doble fecha frente a Haití, el próximo 9 de septiembre.

Sobre el primer rival, Keylor comentó:

“Es un rival complicado. Ya, como se dice, no hay rival fácil. Los jugadores han crecido, los equipos han trabajado en acortar distancias”.

Navas también valoró muy positivamente la competencia con Patrick Sequeira. Mientras él es estelar indiscutible en Pumas de México, Sequeira es una figura clave en el Casa Pia de Portugal.

“Bien, muy bien. Siempre que en una Selección hay buenos porteros, lo que se logra es que el nivel crezca, y eso es lo más importante para el equipo”, acotó.