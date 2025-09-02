¿Letonia, una liga de bajo nivel? Anthony Contreras reaparece con Costa Rica y encara los cuestionamientos

Anthony Contreras domina un balón ante la mirada de Miguel Herrera en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica de este martes.

El delantero de la Selección de Costa Rica Anthony Contreras defendió su nivel y la exigencia que tiene en su club, el Riga de Letonia, donde milita desde 2023. Esto lo hizo porque sabe que en el país hay cuestionamientos sobre el lugar donde juegan tanto él como el volante de contención Orlando Galo.

Contreras suma ocho goles en 25 partidos disputados en 2025 y ya regresó a la Selección de Costa Rica, luego de haber sido mundialista en Catar 2022.

“La competitividad es buena, pero entiendo la falta de conocimiento porque es un país muy lejano. Ahora que estuvimos compitiendo en la Conference League, le ganamos al Sparta Praga. Tenemos buen nivel y competencia. Estamos haciendo las cosas bien, tanto Orlando como yo”, aseguró durante la concentración de Costa Rica de cara a los juegos eliminatorios contra Nicaragua, este viernes, y Haití, el próximo martes 9 de setiembre.

Anthony fue el primero en abrir el mercado de Letonia y estuvo un tiempo como el único tico en esa liga. Tiempo después, arribó Galo.

“Al inicio yo estaba solo. La adaptación ha sido buena, el país es lindo. Ahora que llegó Galo, mucho mejor. Tener un compañero del mismo país es mejor porque nos ayudamos muchísimo. A los dos nos ha ido muy bien”, agregó.

Contreras no había estado en el equipo patrio desde noviembre del año pasado, cuando el entonces entrenador Claudio Vivas lo convocó para los duelos de la Liga de Naciones contra Panamá.

Para estos compromisos eliminatorios, Miguel Herrera, seleccionador nacional, dio a conocer que tomó en cuenta a Anthony ante la lesión de Cristopher Núñez y la falta de regularidad de Álvaro Zamora, quien acaba de integrarse al Académico de Viseu, de Portugal.

“Lo que he estado viendo es que el ‘profe’ juega con dos delanteros, entonces queda un espacio, porque esa mentalidad es la que traigo. Hay dos grandes jugadores (Manfred Ugalde y Alonso Martínez), pero yo espero aportar al país”, dijo.

El delantero destacó el sentimiento que lo invadió al ver que llegaban convocatorias durante la primera parte del 2025 y él no era tomado en cuenta, por lo que espera darlo todo en esta oportunidad, para asegurarse un lugar en el futuro.

“Personalmente, es doloroso; uno quiere estar acá, pero es parte del fútbol. Gracias a Dios tengo una nueva convocatoria. A mí, que me ha tocado estar en Letonia, puedo decir que el fútbol es bueno. Yo estoy feliz en la liga en la que estoy, y solo queda seguir luchando”, concluyó.

Anthony Contreras fue un delantero importante en el proceso rumbo al Mundial 2022, sobre todo ante la ausencia de Manfred Ugalde, quien renunció por diferencias con el entrenador de aquel momento, el colombiano Luis Fernando Suárez.