Fútbol

Esperanza de Costa Rica: Así llegan los legionarios a la decisiva fecha de la eliminatoria mundialista

Antes de incorporarse a la Selección de Costa Rica, para los duelos ante Nicaragua y Haití, esta fue la participación de los legionarios con sus clubes

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Orlando Galo Riga FC Alonso Martínez (New York City Juan Pablo Vargas (Millonarios) Manfred Ugalde (Spartak Moscú) Legionarios 31 de agosto del 2025 La Nación
Orlando Galo (Riga FC) Alonso Martínez (New York City), Juan Pablo Vargas (Millonarios) y Manfred Ugalde (Spartak Moscú), son parte de los 15 legionarios convocados por el técnico Miguel 'Piojo' Herrera. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LegionariosManfred UgaldeJossimar AlcócerJuan Pablo Vargas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.