Esperanza de Costa Rica: Así llegan los legionarios a la decisiva fecha de la eliminatoria mundialista

Orlando Galo (Riga FC) Alonso Martínez (New York City), Juan Pablo Vargas (Millonarios) y Manfred Ugalde (Spartak Moscú), son parte de los 15 legionarios convocados por el técnico Miguel 'Piojo' Herrera.

Con la sequía del delantero Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú, quien sigue sin anotar en la temporada, y el buen momento de Anthony Contreras, que marcó con el Riga FC de Letonia, los legionarios de la Selección Nacional llegan con realidades distintas a la ronda final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

El técnico mexicano Miguel Piojo Herrera convocó a 15 legionarios para los duelos de esta fase: el 5 de setiembre ante Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua, y el 9 de setiembre frente a Haití, en el Estadio Nacional, correspondientes a las dos primeras fechas de la cuadrangular final. Ambos duelos se jugarán a las 8 p. m.

Sin duda, sorprendió la convocatoria del defensor Julio Cascante, ante las ausencias por lesión de Fernán Faerron, del Herediano, y Jeyland Mitchell, del Feyenoord de la Eredivisie, así como el llamado del delantero Anthony Contreras, quien sumó 13 goles en 29 partidos en la temporada 2025.

En esta lista destacan el regreso a la titularidad de Juan Pablo Vargas con Millonarios de Colombia, el debut de Francisco Calvo en su nuevo equipo en Arabia Saudita y la consolidación de Jossimar Alcócer en Bélgica.

Por otra parte, algunas figuras no tuvieron acción en la jornada previa a la fecha FIFA, ya sea por su viaje a Costa Rica o por falta de regularidad en la presente campaña.

El primer legionario en llegar al país fue Francisco Calvo, quien arribó desde el viernes 29 de agosto y un día después lo hizo Juan Pablo Vargas.

Se espera que este lunes 1.º de setiembre llegue un grupo conformado por Andy Rojas y Keylor Navas, alrededor del medio día, mientras a las 2:15 p. m. lo hará Brandon Aguilera y Patrick Sequeira a las 2:35 p.m. y el último en hacerlo sería Anthony Contreras a las 5:25 p. m.

Los futbolistas se concentrarán en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol a partir de este domingo 31 de agosto a las 8 p. m.

El lunes 1.º, martes 2 y miércoles 3 de setiembre, el equipo tendrá doble jornada de entrenamientos y el jueves 4 lo harán solo por la mañana.

Ese mismo día saldrán hacia Managua, Nicaragua a las 2 p.m. en vuelo charter. Jugarán el viernes 5 de setiembre las 8 p. m. y emprenderán el vuelo de regreso después del compromiso.

Paea el sábado 6 y domingo 7 de setiembre el plantel tendrá entrenamientos a puerta cerrada. El lunes 8 de setiembre solo tienen programada una práctica por la mañana para cerrar su preparación previo al juego en casa ante Haití.

Así vienen los convocados Copiado!

Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal)

El arquero nacional fue titular en la derrota del Casa Pia 0-2 ante el Nacional de Madeira.

Francisco Calvo (Al Ettifaq, Arabia Saudita)

Debutó como titular con el Al Ettifaq y jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 ante el Al Khlood por la liga local.

Julio Cascante (Austin FC, MLS)

No vio acción en la victoria del Austin FC 3-1 frente al San Jose Earthquakes.

Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia)

Fue titular en la victoria 1-2 frente a Águilas Doradas en la Liga colombiana.

Orlando Galo (Riga FC, Letonia)

Fue titular Jugó 71 minutos en la victoria 2-6 del Riga FC ante el Super Nova.

Ariel Lassiter (Portland Timbers, MLS)

No estuvo en la convocatoria para el empate 1-1 entre Portland Timbers y Minnesota United FC.

Carlos Mora (Universitatea Craiova, Rumania)

No fue convocado en el empate 1-1 entre Botosani y Universitatea Craiova.

Kenneth Vargas (Heart of Midlothian, Escocia)

No fue convocado en la victoria 1-2 del Heart frente al Livingston FC por la Liga de Escocia.

Brandon Aguilera (Rio Ave, Portugal)

Fue titular con el Rio Ave, en el empate 2-2 ante el Braga, en casa.

Jossimar Alcócer (KVC Westerlo, Bélgica)

Fue titular y dio asistencias en la victoria 2-0 del Westerlo sobre el Royal Amberes.

Alonso Martínez (New York City, MLS)

Fue titular en la derrota 1-2 del New York City frente al DC United. No anotó.

Anthony Contreras (Riga FC, Letonia)

Fue titular y anotó en la goleada 2-6 frente al Super Nova.

Manfred Ugalde (Spartak de Moscú, Rusia)

Fue titular en la victoria 2-1 sobre el Sochi, pero no marcó. Sigue sin anotar en la temporada.

Andy Rojas (New York Red Bulls, MLS)

No fue convocado en su club que igualó 0-0 frente al Columbus Crew.