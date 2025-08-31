Fútbol

Artillero de Pavas que se hizo de un nombre en el mar Báltico vuelve a la Selección Nacional

El mundialista de Catar 2022 sorprendió en la convocatoria de Miguel ‘Piojo’ Herrera, tras una ausencia en la Selección Nacional de casi 10 meses

Por Juan Diego Villarreal
Anthony Contreras Riga FC derró 2-1 al Liepajas Torneo de Copa de Letonia 20 de setiembre del 2023 Cortesía: Riga FC
Anthony Contreras marcó este sábado con el Riga FC, en la goleada de 2-6 ante el Súper Nova, por la Liga de Letonia. Cortesía: Riga FC







Anthony ContrerasRiga FCSelección Nacional
