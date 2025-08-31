Artillero de Pavas que se hizo de un nombre en el mar Báltico vuelve a la Selección Nacional

Anthony Contreras marcó este sábado con el Riga FC, en la goleada de 2-6 ante el Súper Nova, por la Liga de Letonia. Cortesía: Riga FC

A los 15 años llegó al Club Sport Herediano, procedente de Lomas de Pavas, recomendado por el pastor de su iglesia, y diez años después vive su aventura como legionario del fútbol en un país ubicado en la región báltica de Europa, caracterizado por sus llanuras bajas, extensos bosques y numerosos ríos.

Sin haber pasado por ligas menores, pero con un gran olfato goleador, Anthony Contreras Enríquez ya suma en su palmarés la Copa del Mundo Catar 2022, la Copa Oro 2023, la Copa América 2024 en Estados Unidos y su participación en las tres últimas ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los entrenadores de la Selección Nacional —Luis Fernando Suárez, Gustavo Alfaro y Claudio Vivas— confiaron en sus virtudes, y ahora Miguel Piojo Herrera también lo convocó para la última fase de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

LEA MÁS: De las mejengas de Pavas surgió el artillero a quien Jafet Soto le da otra oportunidad en el Herediano

Contreras estará presente en los juegos ante Nicaragua, el próximo viernes 5 de setiembre en el Estadio Nacional de Nicaragua, y contra Haití, el 9 de setiembre en el Estadio Nacional de La Sabana. Ambos compromisos se disputarán a las 8 p. m.

Anthony no vestía la camiseta de la Sele desde la eliminación ante Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en noviembre de 2024, cuando Claudio Vivas era técnico interino.

Después de su paso por el Herediano y ser cedido a préstamo a Universitarios, Municipal Grecia, Guadalupe FC y Guanacasteca, en 2023 fue vendido al Riga FC de Letonia, donde hoy comparte equipo con el volante Orlando Galo.

Anthony Contreras en Letonia

Con el Riga FC, Contreras suma 70 partidos, en los que anotó 34 goles, dio cinco asistencias y conquistó dos copas con el club letón.

En su más reciente aparición con el Riga FC, este sábado 30 de agosto, Contreras marcó un tanto en la goleada 6-2 frente al Súper Nova, al minuto 89, con lo cual llegó a ocho goles en 25 compromisos de liga, durante la actual temporada.

Actualmente, el Riga FC lidera la Liga Virslīga, máxima categoría de Letonia, con 70 puntos en 27 presentaciones, seguido por el Rigas FS con 64, el FK Liepāja con 47, y tanto el BFC Daugavpils como el FK Auda con 40. Por lo tanto, la pelea por el título se concentra en los dos equipos de la capital letona.

El Riga FC juega en el Estadio Skonto, con capacidad para 8.100 aficionados, el segundo estadio más grande de Letonia.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la convocatoria de la Selección Nacional, el técnico Miguel Piojo Herrera aseguró que da seguimiento constante a todos los jugadores costarricenses en el extranjero:

“He estado tratando de cubrir todos los juegos de la liga local y todos los partidos donde hay un tico jugando en el extranjero los vemos, todas las acciones, dándole seguimiento. Ha sido desde la última Copa Oro hasta la fecha trabajar en eso, y por supuesto también con videos y reuniones por Zoom con ellos para corregir detalles y meterles la idea en la cabeza, porque desafortunadamente no hay mucho tiempo para trabajar en cancha”, mencionó Herrera.

Así llegan los delanteros de la Sele Copiado!

- El delantero que mejor forma muestra de cara a esta convocatoria es Alonso Martínez, quien con el New York City suma 29 partidos entre la MLS y la Leagues Cup, con 14 anotaciones.

En el caso de Anthony Contreras, con el Riga FC acumula 29 partidos en el campeonato nacional, Torneo de Copa y Conference League, donde registró 13 goles.

Mientras tanto, Manfred Ugalde, con el Spartak de Moscú en la Liga de Rusia, suma nueve compromisos y aún no anota en la presente temporada. Su participación es escasa y hay rumores que podría cambiar de club antes de que cierre el mercado de fichajes en Europa.

Finalmente, está el caso de Andy Rojas, quien recientemente firmó contrato con el primer equipo del New York Red Bulls, luego de su debut en el primer equipo en un partido de League Cup frente a Juárez. Con el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, desde su llegada en diciembre pasado, disputó 15 partidos y marcó un gol.

La ofensiva de la Sele Copiado!