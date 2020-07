“A mi me gustaba jugar, pero nunca había estado en una escuela de fútbol o algo así. Una vez el pastor de la iglesia me recomendó para jugar un partido con un equipo en Zapote. Allí me me vieron y me enviaron a hacer una prueba con el Herediano. Tenía 15 años y desde entonces estoy en el club, donde me dieron la oportunidad”. recordó Contreras.