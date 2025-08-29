Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende con su convocatoria para Costa Rica rumbo al Mundial 2026

La Tricolor juega el viernes de la otra semana de visita contra Nicaragua

Por Milton Montenegro

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, sorprendió con varios de los convocados para los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026. El timonel, quien ha revelado la estrategia a seguir, llamó a 23 jugadores para los dos primeros duelos de la última fase hacia la Copa del Mundo.








