Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende con su convocatoria para Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, sorprendió con varios de los convocados para los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026. El timonel, quien ha revelado la estrategia a seguir, llamó a 23 jugadores para los dos primeros duelos de la última fase hacia la Copa del Mundo.

En las instalaciones del Proyecto Gol, Herrera dio a conocer la lista de los jugadores con los que hará frente a los compromisos.

En el camino del “Pura Vida”, como le llaman en la Federación Costarricense de Fútbol a la ruta mundialista, la Tricolor se medirá a Honduras, Nicaragua y Haití.

Una de las sorpresas en el grupo es la presencia del morado Sebastián Acuña, quien hasta ahora es tomado en cuenta por el seleccionador.

El grupo lo integran: los porteros Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

Defensas: Carlos Mora, Kenay Myrie, Joseph Mora, Ariel Lassiter, Santiago Van der Putten, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Julio Cascante y Alexis Gamboa.

Volantes: Orlando Galo, Creichel Pérez, Josimar Alcócer Sebastián Acuña, Brandon Aguilera y Alejandro Bran.

Delanteros: Alonso Martínez, Manfred Ugalde, Kenneth Vargas, Andy Rojas y Anthony Contreras.

Sin duda la presencia de Sebastián Acuña, el defensa Julio Cascante, quien juega en la MLS de Estados Unidos y Creichel Pérez, sorprende entre los llamados del “Piojo”, quien hasta ahora toma en cuenta a estos futbolistas.

Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, encabeza la lista de los convocados para la eliminatoria mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Concacaf ya oficializó las sedes y horas de los partidos eliminatorios de octubre y noviembre.

La Tricolor debuta el viernes de la próxima semana, de visita en el Estadio Nacional, Managua, contra Nicaragua, a las 8 p.m. Cuatro días después será local en el Estadio Nacional ante Haití, también a las 8 p.m.

La eliminatoria continúa para los nacionales el Jueves 9 de octubre, de visita en el Estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, contra Honduras a las 8 p.m. El lunes 13 de octubre, la Selección recibe a Nicaragua, partido que se jugará a las 8 p.m.

El jueves 13 de noviembre, los ticos viajan al Stadion Ergilio Hato, Willemstad, en Curazao, donde a las 6 p.m. enfrenta a Haití. La eliminatoria se cierra el martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional, con el duelo ante Honduras a las 7 p.m.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dio a conocer los 23 convocados para la eliminatoria. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al concluir la Ronda Final en noviembre, el ganador de cada grupo se clasificará directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos.

Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, para tener la oportunidad de asegurarse un lugar en la Copa Mundial. Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial masculina de la FIFA.

La Federación Costarricense de Fútbol, recordó que las entradas para ver a la Sele el 9 de setiembre ante Haití en el Estadio Nacional están disponibles en Specialticket.net. Ahí mismo se puede comprar el paquete con las 3 entradas para todos los juegos en casa de esta eliminatoria, con un 20% de descuento.