Puro Deporte

‘Keylor Navas es top mundial’: Miguel ‘Piojo’ Herrera cuenta cómo se dio el regreso del ‘Halcón’

Miguel ‘Piojo’ Herrera ve en Keylor Navas una carta fuerte de la Selección de Costa Rica para la eliminatoria mundialista

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín, Juan Pablo Sanabria, y Esteban Valverde

Miguel “Piojo” Herrera sonríe al hablar de él y no escatima en elogios para Keylor Navas, a quien describe como un “top mundial” y una pieza fundamental en la etapa más importante de la eliminatoria mundialista.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaMiguel HerreraMiguel Piojo HerreraKeylor NavasLegionarios
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.