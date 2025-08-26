‘Keylor Navas es top mundial’: Miguel ‘Piojo’ Herrera cuenta cómo se dio el regreso del ‘Halcón’

Miguel “Piojo” Herrera sonríe al hablar de él y no escatima en elogios para Keylor Navas, a quien describe como un “top mundial” y una pieza fundamental en la etapa más importante de la eliminatoria mundialista.

En una reveladora conversación con La Nación, acompañada de un chifrijo (puede ver aquí el contexto de la entrevista), el “Piojo” Herrera detalló el sencillo pero significativo proceso de reintegración del guardameta y su impacto inmediato en el camerino de la Tricolor.

La vuelta de Keylor Navas a la Sele no requirió de complejas negociaciones ni de un gran esfuerzo. Según el estratega del combinado patrio, la sintonía fue total desde el primer momento.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera revela una de sus estrategias con la Selección de Costa Rica para la eliminatoria

“El regreso tampoco fue tan difícil. Él quería, yo quería, entonces muy fácil”, explicó Miguel Herrera. Esta mutua intención simplificó el proceso, demostrando el compromiso de ambas partes por trabajar juntos.

Según el estratega, ambos se encontraban en una especie de espera tácita. Él aguardaba la señal de Keylor Navas, y el portero, a su vez, esperaba la invitación del técnico.

Miguel Herrera sonríe al recordar cómo fue su encuentro con Keylor Navas para que volviera a la Selección de Costa Rica. (Mayela López/Mayela López)

Ese entendimiento mutuo llevó a un acuerdo rápido, sellando el regreso de un líder que, en palabras del “Piojo”, llegó de manera “muy positiva” y con una actitud ejemplar.

Miguel Herrera relata que desde su llegada, Keylor Navas ha demostrado ser más que un simple jugador; porque él lo percibe como un líder natural que ha sabido integrarse de forma impecable.

“Llegó muy bien. Llegó como un líder muy positivo. Los chavos muy bien con él, o sea, muy aterrizado, ubicando a los chavos, hablando cuando tiene que hablar, escuchando cuando tiene que escuchar, la verdad que muy bien”, describió Herrera.

Y para él, ese tipo de liderazgo, que combina la experiencia con la humildad, es precisamente lo que busca para cohesionar a su grupo de cara a los desafíos que se avecinan.

Miguel Herrera elogia una y otra vez al guardameta. Para él, la valía de Keylor Navas trasciende los límites de la Concacaf. El técnico lo coloca en la élite del fútbol mundial, comparándolo con nombres como Thibaut Courtois o Emiliano “Dibu” Martínez.

Miguel Herrera no escatima en elogios para Keylor Navas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el “Piojo” resalta la trayectoria de Navas, destacando que su éxito en equipos como el Real Madrid y el Paris Saint Germain lo diferencia.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera reafirma en Costa Rica la crítica que hacía en México a técnicos foráneos

“Aquí hablan del mejor portero del área de Concacaf. Yo lo pongo de los mejores porteros del mundo. Porque lo que hizo Keylor en Madrid, en París y con la Selección de Costa Rica no hay tantos arqueros que lo puedan hacer”, afirmó el “Piojo” Herrera.

El técnico utiliza un argumento contundente, porque explica que, si bien el “Dibu” es campeón del mundo, no ha tenido la misma consistencia en clubes de primer nivel, mientras que Courtois, un pilar en el Real Madrid, aún no ha logrado el mismo nivel de éxito con su selección.

Mediante ese análisis y desde esa perspectiva, el “Piojo” eleva a Navas a un estatus global, considerándolo un jugador de élite que puede marcar la diferencia en cualquier escenario.

El regreso de Navas, si bien resultó una noticia positiva para la Selección de Costa Rica, plantea preguntas sobre el rol de otros porteros, como Patrick Sequeira, que lo hizo bien, perfilándose como el guardameta del futuro que en determinado momento fue el del presente ante la ausencia de Navas.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera tiene posición definida sobre Joel Campbell y la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera contó que fue directo y honesto con el joven arquero, explicándole la situación sin rodeos.

“Más allá de que tú andas muy bien y la verdad me da mucho gusto, yo no me voy a privar de la posibilidad de tener un tipo como Keylor en la portería”, confesó el “Piojo” sobre esa conversación que sostuvo con Patrick Sequeira.

El técnico enfatizó que la presencia de Navas es una garantía. Asimismo, le recordó a Sequeira, de 26 años, que este proceso es parte de su desarrollo, y que su momento llegará en el futuro.

“Patrick es joven, tiene 26 años, puede entender ese proceso, no sé cuánto tiempo le queda a Keylor porque él lo va a decidir, pueden ser uno, dos, tres años, no sé, después del Mundial a lo mejor retirarse o seguir, no sé, esa es decisión de él.

”Y de ahí viene el proceso donde Patrick va a sacar la cabeza y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Lo está haciendo espectacularmente bien, se está hablando muy bien de él en su club, entonces ya va en ese camino”, manifestó el seleccionador.

Con el primer partido de la eliminatoria a la vuelta de la esquina, el 5 de setiembre contra Nicaragua, el liderazgo y la experiencia de Keylor Navas serán cruciales.

El “Piojo” Herrera lo tiene claro y en eso pareciera que no hay secretos. Su apuesta por el portero estrella significa para él una jugada maestra en el camino final de Costa Rica hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.