Miguel ‘Piojo’ Herrera reafirma en Costa Rica la crítica que hacía en México a técnicos foráneos

Sintiéndose hoy como si fuera un tico más, Miguel “Piojo” Herrera se declara totalmente convencido de que tenía razón con lo que siempre pensó y cuestionó en México. Desde que asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, él se ha sumergido por completo en la cultura tica, el fútbol local y el “pura vida”.

Eso lo lleva a reflexionar sobre una crítica que él mismo hacía en México a los entrenadores foráneos y fue uno de los temas que abordó en una charla con La Nación.

Miguel Herrera contó cómo es su vida en territorio nacional. Además de hablar sobre la calidez de la gente y la belleza del país, el seleccionador aseguró que realmente se siente como en casa.

“La verdad que estoy en un país muy bonito. Estoy muy comprometido, porque sé la expectativa porque yo venía, que don Osael Maroto, Ignacio Hierro hayan apostado por mí, y que el Comité Ejecutivo decidiera unánimemente que yo viniera, pues me compromete mucho más”, afirmó Miguel Herrera.

Pero más allá de su compromiso y la historia futbolística de Costa Rica, lo que realmente resonó en sus palabras fue la reflexión sobre la distancia y la inmersión en el trabajo.

“Vine a vivir a Costa Rica, no vine a trabajar a la distancia”, afirmó, dejando entrever el punto clave de un discurso que manejaba desde años atrás.

El “Piojo” recordó sus días en México, donde era un crítico abierto de los técnicos extranjeros que, en su opinión, pasaban más tiempo fuera del país que al frente del equipo. Ahora, desde su nueva trinchera, entiende la importancia de estar presente, de sentir el pulso del fútbol local. Y que tenía razón con sus cuestionamientos.

“Yo critiqué eso mucho en México, a los técnicos extranjeros. No critico su forma de ser, pero sí critico el que no estén en el país donde están dirigiendo y que no vean a los jugadores”, sentenció.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera marcó un antes y un después en la carrera de Erick ‘Cubo’ Torres

Aunque la Selección Nacional está conformada en su mayoría por jugadores que militan en el extranjero, él tiene claro que el talento también se encuentra en casa.

“Yo hoy podría decir: ‘Pero si el 60% o 70% de los jugadores están fuera, ¿qué necesito estar haciendo aquí?’, pero acá hay sorpresas. Y de repente hoy hay un Alejandro Bran, hay un Alexis Gamboa, hay un Santiago van der Putten, o el chiquito Isaac Badilla que me sorprendió en la Sub-17.

”Hoy estamos viendo a los chicos de la Sub-15 y te empiezan a a mostrar que tienen cosas interesantes. No es nada más comprometerte con dirigir la Selección, tratar de sacar los mejores resultados y después ya está, dejé mil cosas, me voy a mi casa y eso pasa", comentó.

LEA MÁS: Alajuelense se topa sorpresa en Nicaragua y Miguel ‘Piojo’ Herrera queda avisado

Insiste en que tiene que estar aquí, en Costa Rica, como desde le primer día cuando agarró el carro, pero le preguntaron: ¿A dónde lo llevamos?

Pero eso no era lo que él tenía en mente, así que pidió el nombre del estadio, porque se iba. Y él mismo manejó hasta Cartago. Y desde entonces, así mismo ha ido a presenciar partidos en Alajuela, Santa Ana, Sporting, Tibás y otros lugares.

Miguel Herrera se siente muy a gusto viviendo en Costa Rica. (Mayela López/Mayela López)

“Me ha faltado ir a los de más lejos, ya fui a San Carlos, pero me ha faltado desde un poquito más lejos, pero cuando tengamos un tiempo nos vamos a arrancar para allá, porque es importante estar en contacto con todos, más allá de que tengan unos seleccionados. Que vean que estamos viéndolos a todos, que todos los muchachos tengan esa ilusión”, apuntó.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘Keylor Navas es mediático en todo el mundo, no nada más en México’

De inmediato, hizo una salvedad, porque el hecho de que no haya ido a lugares más lejanos no implica que esos futbolistas no sean contemplados.

“No hemos ido a Guanacaste, ni a Pérez Zeledón, pero los hemos visto en otros estadios. A todos los equipos los tenemos visoreados, a los jugadores locales, y por supuesto le estamos dando seguimiento a todos los jugadores que están afuera, no solo a los que hemos llamado”, aseguró.

Miguel Herrera se siente a gusto en Costa Rica y no solo encontró talento y la ilusión por ir a un nuevo Mundial, sino también la confirmación de que esa teoría que siempre manejaba era real.

Su crítica a los técnicos “a distancia” ahora tiene más peso que nunca, pues él mismo está viviendo en carne propia la importancia de estar en el lugar, de sentir la pasión y de ser parte de la vida cotidiana del país que busca llevar a una Copa del Mundo.

LEA MÁS: La imagen de Miguel ‘Piojo’ Herrera con una famosa cantante que desata locura en redes

Por cierto, algunos lectores de La Nación han sugerido a través de correos electrónicos que al mencionarlo como el “Piojo” en titulares y en el contenido de los artículos puede considerarse como una falta de respeto. Sin embargo, él mismo no lo considera así.

Miguel Herrera asegura que en estos días tiene mucho trabajo, a menos de un mes para que empiece la última parada de la eliminatoria mundialista. (Mayela López/Mayela López)

“Es que así me dicen desde que empecé a jugar fútbol en el Atlante, no sé por qué, la verdad. Y nunca se me ocurrió preguntarle a la porra por qué me pusieron Piojo. Hoy en día dicen Piojo y yo volteo a ver, es parte de mí. No me molesta para nada”, aseguró.

Él quiere dejar huella de la buena y dirigir a la Tricolor en el Mundial del próximo año, con un compromiso que va más allá de la cancha, y que empezó desde que se vino a vivir a Costa Rica.