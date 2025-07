Miguel ‘Piojo’ Herrera marcó un antes y un después en la carrera de Erick ‘Cubo’ Torres

¿Sabía usted que Miguel “Piojo” Herrera fue determinante en la carrera del delantero mexicano Erick “Cubo” Torres? El nuevo futbolista de Sporting contó una anécdota que tiene —y que nunca olvidará― con el actual director técnico de la Selección de Costa Rica.

En un momento de confusión, de no saber qué hacer, el “Cubo” se le acercó al “Piojo” para pedirle una luz. El atacante se encontraba en una encrucijada personal y profesional, pero fue Miguel Herrera quien, con sus consejos y su particular estilo, lo guió para que tomara la decisión que el jugador hoy cataloga como correcta.

Así lo relató el propio Erick Torres, quien dijo que la relación de Miguel Herrera con sus jugadores es “excepcional”, algo que afirma con propiedad, con conocimiento de causa.

“Diez puntos, diez puntos... Tengo varias anécdotas con él, pero te digo, siempre tratando de hacer buen grupo, de ser responsable también”, comentó Erick Torres, quien resalta esa cercanía y compromiso del actual técnico de la “Sele” con el bienestar de sus dirigidos.

LEA MÁS: Decisión de Erick ‘Cubo’ Torres podría generar todo un debate en Costa Rica y México dentro de unos años

Entre las anécdotas que tiene con el “Piojo”, una de las que el delantero recuerda con mayor nitidez, marcó un antes y un después en su historial futbolístico.

“Recuerdo que una decisión importante en mi carrera, cuando estuve a punto de ir a Houston Dynamo, que yo todavía pertenecía a Chivas de Guadalajara, estaba un poco con la duda y con la incertidumbre de si iba a la MLS o no, todavía no tenía el empuje y la importancia que tiene hoy”, mencionó durante un evento de su actual club.

Erick 'Cubo' Torres siempre estará agradecido con Miguel 'Piojo' Herrera por un consejo que cambió su carrera futbolística. (Prensa Sporting y Rafael Pacheco/Fotografía)

Fue en ese momento de indecisión cuando Erick Torres buscó el consejo de Miguel Herrera.

“Entonces me acerqué a él y le comenté: Oye, ¿sabes qué, estoy pasando por esta situación, estoy en Chivas de Guadalajara, la MLS me quiere comprar, ¿qué piensas? Y sí, yo creo que él también me dio unas palabras y unos consejos muy importantes que fueron los que me terminaron de convencer para que me fuera a la MLS, comprado por el Houston Dynamo”, destacó.

LEA MÁS: La imagen de Miguel ‘Piojo’ Herrera con una famosa cantante que desata locura en redes

Por eso, le está agradecido, convencido de que la influencia de Miguel Herrera fue determinante para su carrera.

“Entonces te digo, en ese momento me acercaba mucho a él, lo aprecio mucho como persona, como entrenador también, y sí, él fue una de las personas que influyeron bastante para que pudiera salir del fútbol mexicano y tomar la decisión de aceptar la propuesta que tenía en el Houston Dynamo de la MLS”, reiteró.

Erick Torres hoy es jugador de Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick ‘Cubo’ Torres ve a Costa Rica en el Mundial con Miguel Herrera

Al abordar el desempeño de Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica, Erick Torres no escatima en elogios.

“Bien, bastante bien, el tema de la Copa de Oro creo que fue algo desafortunado por los penales. Él comentaba que es capacidad, para mí es un tema también de mucha suerte, es una moneda al aire, pero bueno, si tiene continuidad y sigue trabajando con paciencia, estoy seguro que primero va a poder llevar a Costa Rica al Mundial.

LEA MÁS: Erick ‘Cubo’ Torres ‘se raja’ con cuántos goles pretende hacer en su regreso: ‘Vengo como león enjaulado’

”Y después, hacer las cosas bien otra vez en un Mundial, que bueno, Costa Rica ya ha hecho las cosas bien y ha llegado muy lejos en Mundiales”, opinó Erick Torres.

También consideró que el “Piojo” posee un estilo definido y habilidad para cohesionar al grupo.

“Tiene un estilo marcado, agresivo también, le gusta atacar, le gusta tener variantes al frente, le gusta trabajar mucho lo táctico,” explicó el goleador.

Pero más allá de lo meramente futbolístico, destacó su calidad humana.

“Tuve la oportunidad de que él me convocara a Selección Mayor, trabajé con él, también hace muy buen grupo, hace muy buenos vestidores, creo que eso también es una pieza fundamental para el jugador, que haga buen vestidor y si le sumas que trabaja muy bien lo táctico y lo mental, creo que puede combinarse para hacer las cosas bien”, subrayó.

Con su conocimiento tanto del fútbol tico como del mexicano, cuando se le pregunta a Erick Torres sobre la diferencia actual entre la Selección de Costa Rica y la Selección de México, su respuesta sorprende.

“Muy pareja, la verdad que yo esperaba en la Copa Oro una final México vs. Costa Rica, yo creo que se acomodaba todo para que Costa Rica siguiera avanzando. Desafortunadamente se dio lo de los penales”, apuntó.

El “Cubo” justifica su apreciación en la calidad de juego y la garra de la “Sele”.

“Por calidad de juego y por garra, porque yo creo que Costa Rica ahorita tiene una combinación. Keylor Navas regresó, hay juventud con experiencia y jugadores también que están en una edad madura que pueden aportar bastante, y se puede hacer una buena combinación”, citó.

Además, destacó el aporte de las nuevas generaciones, con jugadores que reflejan deseos de trascender, de hacer su carrera en Selección.

“Creo que Costa Rica tiene un buen futuro y bueno, si se dirige bien y se trabaja bien con un entrenador como Miguel Herrera, creo que puede hacer cosas interesantes otra vez”, vaticinó el hombre que cuenta los días para verse de nuevo en un partido oficial.