Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera tiene posición definida sobre Joel Campbell y la Selección de Costa Rica

Miguel ‘Piojo’ Herrera contó a ‘La Nación’ parte de lo que conversó con Joel Campbell

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
Entrevista con Miguel "el piojo" Herrera
Miguel 'Piojo' Herrera pronto dará su lista de convocados para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua y Haití, en la eliminatoria mundialista. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joel CampbellSelección NacionalSelección de Costa RicaMiguel HerreraMiguel Piojo HerreraEliminatoria Mundialista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.