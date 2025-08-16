Miguel ‘Piojo’ Herrera desató el debate: así reaccionaron Luis Marín y Geiner Segura

Al terminar el partido que disputó Sporting contra San Carlos, a Luis Marín y Geiner Segura, técnicos de los equipos, les hicieron la misma pregunta sobre una opinión que dio Miguel el “Piojo” Herrera, técnico de la Selección Nacional, respecto al campeonato.

Miguel Herrera dijo que con 10 equipos él ha percibido un torneo muy competitivo. ¿Qué opina usted?, les consultaron por separado a los dos entrenadores durante la conferencia de prensa que ofreció cada uno al finalizar el encuentro, que terminó 1-1 entre albinegros y norteños.

“Respeto mucho la opinión de él, pero voy a dar mi humilde opinión. Dígame uno de los países pequeños en el mundo que exporta mejores jugadores a nivel mundial: es Uruguay. ¿Y cuántos equipos tiene? (16 equipos). Ok, con eso estamos”, contestó Geiner Segura, quien de inmediato se levantó y dio por terminada la conferencia.

Después le tocó el turno a Luis Marín, quien, ante la consulta, coincidió con lo expresado por el “Piojo”.

“Es más competitivo, veo equipos más parejos. No he visto partidos donde un rival avasalle futbolísticamente a otro. Han sido juegos muy cerrados. Por ahí, el fin de semana pasado, hubo un marcador un poquito más abultado, tal vez inesperado, pero realmente es un campeonato parejo y así va a ser, creo yo, en todo el torneo. El hecho de que haya 10 equipos hace que todo sea más apretado para todos”, comentó Luis Marín.

Durante la transmisión de Radio Columbia del juego, Luis Echavarría, periodista de la emisora, se topó con Geiner Segura y le dijo que pensó que iba a profundizar un poco más sobre la pregunta. El entrenador de San Carlos entonces amplió su criterio.

“Es un tema muy difícil, porque es un tema económico. Ese es un tema más económico. A nivel competitivo es igual; se puede hacer un torneo con muchas competencias, por ejemplo, jugar con 14 equipos, que desciendan dos y que uno vaya a un repechaje por no descender, y ya es más competitivo. Si uno de los países que más exporta jugadores es Uruguay y tiene un montón de equipos en primera, no es un tema de cantidad. Pero no me quiero meter mucho en ese problema”, destacó Geiner Segura.

Geiner Segura y Luis Marín, tienen posiciones encontradas sobre la forma en que se juega el campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

La discusión está servida: para unos es mejor con 10 equipos, otros prefieren más, 12 o hasta 14. ¿Usted qué opina? ¿Coincide con Miguel Herrera y Luis Marín, o se inclina por el lado de Geiner Segura?