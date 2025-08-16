Vea la reacción de Luis Marín al ser cuestionado por su continuidad en Sporting

De la mano de Luis Marín, Sporting apenas suma un punto en el campeonato. Doce disputados y los albinegros se ubican en el sótano con solo una unidad.

Parecía que los josefinos al fin verían la luz en el partido que disputaron contra San Carlos, sobre todo porque fueron dominadores en el primer tiempo y cerraron este periodo con el marcador a favor, 1-0.

Pero todo cambió en el segundo tiempo: Sporting fue de más a menos, lo empataron, se quedó con un jugador menos por expulsión y hasta terminó encerrado. Al final, el resultado fue 1-1 entre Sporting y San Carlos.

En la conferencia de prensa, Luis Marín se notaba molesto y hubo una pregunta que lo incomodó un poco:

En este campeonato tan corto y como ha estado jugando Sporting, que solo tiene un punto, ¿cómo está su continuidad?, ¿qué puede decirnos de eso con estos resultados?

“No tengo nada que decir. Nada que decir, porque eso no depende de mí. Yo trabajo, soy profesional, me esfuerzo todos los días. Nadie puede criticar mi trabajo, nadie puede señalarlo; el trabajo es del cuerpo técnico, no solo mío, porque yo no estoy solo. Está Harold (Wallace) y todo el cuerpo técnico. No tengo nada que decir sobre eso, yo creo y confío en mi trabajo y sé que lo que hago es bueno. A veces estas cosas se dan y no; de eso no tengo nada que decir, porque realmente no es algo que yo pueda comentar”, respondió Luis Marín.

El entrenador lamentó una acción que en el segundo tiempo tuvo su equipo y que pudo significar el 2-0, pero Adolfo Feoli definió muy mal, solo frente al marco.

“Nos quedó una acción para, por lo menos, ir definiendo el partido y ponerse 2-0, lo que nos hubiera dado un poco más de respiro. Atrás tal vez no hemos sido contundentes y nos ha costado caro. Creo que va más por ahí y no por otra cosa”, aseguró Marín.

Luis Marín no ha tenido un buen inicio con Sporting. En cuatro juegos no sabe lo que es la victoria. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

El timonel agregó que el juego fue muy disputado, de pelear los segundos balones, y eso quita claridad al momento de crear opciones de gol.

“Aun así, tuvimos esa opción clarísima, la de Feoli, que fue frente al marco. Esos son los detalles que nos están costando caro, porque si ahí se hace el segundo gol, el encuentro se acomoda y no va dejando vivo al rival. No fue un partido que sufriéramos: Leo (Moreira), sus intervenciones fueron pocas o casi nulas. Para el resumen, tal vez perdimos un poco el control de la pelota en el segundo tiempo y el encuentro se hizo muy disputado, y eso quizá nos afectó un poco y no pudimos ser tan claros”, destacó Marín.

Luis añadió que no lo malinterpreten y entiende que el fútbol es de resultados, pero, para él, en los cuatro partidos jugados por Sporting no lo ha hecho mal. Aseguró que casi siempre tienen más posesión de la pelota que el rival y crean más opciones de gol, pero en las pocas que genera el adversario, les termina anotando.