Vea la reacción de Luis Marín al ser cuestionado por su continuidad en Sporting

El timonel solo ha conseguido un punto y tiene a su equipo en el último lugar

Por Milton Montenegro

De la mano de Luis Marín, Sporting apenas suma un punto en el campeonato. Doce disputados y los albinegros se ubican en el sótano con solo una unidad.








