Vea el gol con el que San Carlos amargó a Luis Marín

Saborear una victoria se está volviendo una pesadilla para Luis Marín y Sporting, su equipo.

Ya son cuatro partidos y los josefinos no han logrado sumar tres puntos; al menos, y si sirve de consuelo para Marín y su escuadra, esta vez no perdieron, como les sucedió en los tres partidos anteriores.

Sporting y San Carlos igualaron 1-1, pero parecía que los de casa iban a encontrar el triunfo. Sin embargo, luego del minuto 70, San Carlos no solo empató, sino que hizo pasar apuros a Sporting, que se quedó con un jugador menos tras la expulsión por acumulación de amarillas de Youstin Salas al minuto 77.

Cayó el empate de San Carlos. 🔥 pic.twitter.com/FcvAZ9wBLb — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 16, 2025

La guillotina ronda el banquillo josefino, pues solo han conseguido un punto de doce disputados.

Sporting fue mejor que San Carlos en el primer tiempo; lo manejó de principio a fin. Los dirigidos por Marín dominaron, tuvieron más llegadas y solo era cuestión de tiempo para saber en qué minuto caería el gol.

El minuto fue el 21, aunque no fue anotación de los josefinos, sino autogol de José David Sánchez.

Desde el sector derecho, Ariel Soto sacó el centro. Sánchez intentó despejar con la cabeza, pero desvió el balón a su propio marco, que no pudo controlar Alexandre Lezcano.

AUTOGOLAZO 🫣 pic.twitter.com/gXX9RfsSdE — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 16, 2025

Antes de eso, el hondureño Carlos Pineda, quien tuvo un buen primer lapso, se hizo sentir con un disparo al minuto 7, mientras que San Carlos mostró algo a la ofensiva hasta el minuto 17, cuando Roberto Córdoba disparó desde fuera del área, pero no inquietó a Leonel Moreira.

San Carlos mostró poco: no creó problemas a la ofensiva, le costó apoderarse de la pelota y, cuando la tuvo, en dos o tres toques la perdía.

Sporting fue lo contrario; le dio buen trato al balón, pero, con ese dominio, debió ser más efectivo en el ataque y terminar el primer periodo, al menos con dos tantos de diferencia.

La segunda parte fue distinta para los norteños, quienes debían reaccionar porque venían de dos derrotas seguidas y estaban contra la pared 1-0. San Carlos arriesgó, fue al frente, presionó a Sporting y, tras el gol de Nextalí Rodríguez al 73, se apoderó de las acciones y estuvo cerca de llevarse los tres puntos.

Sporting sigue sin ganar en el campeonato. Youstin Salas, quien aquí fue marcado por Roberto Córdoba, fue expulsado en el segundo tiempo. (Sporting/Sporting)

Ficha Técnica

Cambios en Sporting: Alexis Cundumí en lugar de Erick Torres al 62. Dylan Ramírez y Gustavo Feoli en lugar de Yoserth Hernández y Adolfo Feoli al 72. Douglas Sequeira en lugar de Ariel Arauz al 80.

Cambios en San Carlos: Wilmer Azofeifa y Jason Castro en lugar de Emmanuel Hernández y Andrey Soto al 55. Reggy Rivera en lugar de Kendall Gómez al 79. Jaylon Hadden en lugar de Roberto Córdoba al 90.

Goles: 1-0: Autogol de José David Sánchez al 21. 1-1: Nextali Rodríguez al 73.

Amonestados: Carlos Pineda y Youstin Salas en Sporting. Yosel Piedra, Roberto Córdoba, Allen Guevara y Emmanuel Hernández en San Carlos.

Árbitra: Marianela Araya. Asistentes: Félix Quesada y Jeriel Valverde. Secretario arbitral: Rigo Prendas. Árbitro VAR: David Gómez. Árbitro AVAR: Róger Vindas.

Expulsado: Youstin Salas al 77.

Estadio: Ernesto Rohrmoser.

Hora: 6 p.m.