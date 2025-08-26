Miguel ‘Piojo’ Herrera revela una de sus estrategias con la Selección de Costa Rica para la eliminatoria

Miguel Herrera prácticamente tiene definidos los nombres de los jugadores a los que llamará para los partidos contra Nicaragua y Haití, en la eliminatoria mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “Piojo” Herrera tiene una manera muy a su estilo de ver el fútbol, pero principalmente de observar jugadores. El técnico de la Selección de Costa Rica dice una y otra vez que a todos los tiene bajo la lupa, pero con criterios muy diferentes a los de un aficionado, o un periodista y se acerca el momento de la convocatoria.

Para él no se trata de sentarse a ver un partido y ponerles una calificación de siete, ocho, nueve, más o menos. Eso no le agrada en lo absoluto, y hasta explica el motivo.

“Me que parece que no somos maestros de escuela para calificar a los alumnos. Vemos las cualidades que están mostrando, lo que están haciendo y la creatividad para lo que vamos a tener en cada en cada uno de los partidos eliminatorios”, expresó Miguel “Piojo” Herrera en charla con La Nación.

Porque asegura que cuando dice que los ve a todos, es justamente eso, sin dejar a nadie por fuera, incluidos los más jovencitos de la Selección Sub-15, porque esa es su tarea.

“También vemos videos, nos sentamos a verlos cuando los partidos de afuera no los tenemos, los descargamos por una plataforma que tenemos y ahí nos sentamos a verlos, haciendo el análisis de cada uno de los muchachos”, citó.

Al pronunciar eso, el “Piojo” manifestó que de repente ni a él ni a nadie de su cuerpo técnico les interesa ver el juego en cuanto a cómo quedó, sino más bien en cómo funcionó el futbolista.

Esto es lo que hará la ‘Sele’

La cuenta regresiva está en marcha y la Selección de Costa Rica se estrenará en la última parada de la eliminatoria mundialista el viernes 5 de setiembre, de visita contra Nicaragua.

El “Piojo” y su equipo de trabajo que lo respaldan en logística ya tienen definida la estrategia a seguir.

“En los lugares donde nos toca ir y lo que se acostumbra también es como estar el menor tiempo posible en ese lugar. Esa va a ser la tendencia que vamos a tener ahora en nuestros partidos de visita.

”Es nuestra idea, salir un día antes, llegar tarde, comer, cenar, vamos a la cancha para verla, ni siquiera vamos a entrenar ni nada. A dormir, jugar y regresar. Terminado el partido nos regresamos”, reveló el director técnico de la Tricolor.

Miguel Herrera asegura que los pequeños detalles influyen mucho en una eliminatoria mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dentro de esa estrategia, la intención de la “Sele” es permanecer el mayor tiempo posible en territorio nacional, garantizándose el poder trabajar en canchas buenas.

“Así le damos fortaleza a nuestra idea y ojalá y trayendo un resultado positivo porque lo vamos a buscar”, mencionó.

Porque su intención es que no impere tanto la idea de que lo importante es ganar en casa y sumar afuera, sino que el equipo se sienta siempre en su propia trinchera.

“Yo voy a tratar de que el equipo piense que vamos a ganar los partidos afuera, porque al lograrlo, con eso ya le quitaste puntos a los demás, si partimos del hecho de que todos pensamos que en casa tenemos que ganar.

”Si arrancas ganando de visitante, pues ya es una gran ventaja. A lo mejor en casa se nos va a complicar, igual que a ellos. Vamos a tratar de complicarles todos los partidos, pero nuestra idea es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos", comentó.

Además, una idea que el “Piojo” tiene entre ceja y ceja es lograr la clasificación al Mundial lo más pronto posible.

La eliminatoria siempre resulta distinta a otros partidos. Por ejemplo, a pesar del poco tiempo, el seleccionador indicó que no se puede trabajar igual lo que será el partido ante Nicaragua en Managua, que el juego del 9 de setiembre contra Haití, en el Estadio Nacional.

“De visitante tienes que hacerte muy sólido y de local tienes que exponer a lo mejor un poco más, pero estamos trabajando los dos partidos, estamos realmente analizándolos muy bien”, concluyó Miguel Herrera.