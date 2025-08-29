Miguel ‘Piojo’ Herrera explica el llamado de quienes causaron sorpresa y por qué revivió a Anthony Contreras

Dos de los ocho jugadores del medio local convocados por Miguel “Piojo” Herrera a la Selección de Costa Rica llamaron la atención porque no habían sido tomados en cuenta antes por el timonel.

Herrera dio a conocer la lista de los 23 llamados para enfrentar los primeros encuentros de la última fase de la eliminatoria, contra Nicaragua y Haití.

La Selección juega el viernes de la próxima semana de visita, a las 8 p.m., contra Nicaragua, y cuatro días después recibe a Haití en el Estadio Nacional, también a las 8 p.m.

Sebastián Acuña, del Deportivo Saprissa, y Creichel Pérez, de Alajuelense, aprovecharon su buen momento en el campeonato para convencer al “Piojo” y ganarse un cupo en el equipo.

“No son nuevos, los dos ya estuvieron conmigo trabajando en la primera ocasión que estuve al frente; bueno, en una lista que formó Chope (Paulo César Wanchope), y les veníamos dando seguimiento”, dijo Herrera.

El seleccionador cree que Acuña cerró muy bien el torneo pasado y arrancó muy bien el presente certamen.

“Ha ido creciendo en lo que buscamos en un contención, y fue darle la oportunidad porque ha levantado la mano”, indicó Miguel Herrera.

Sobre Creichel Pérez, Herrera expresó que hace rato le viene llamando la atención.

“De repente la competencia no le había permitido estar de inicio, pero sus entradas a los partidos eran un gran revulsivo. Hoy se ha ganado estar en los últimos partidos con la Liga iniciando y eso hace que levante la mano. Además, está la situación de algunos que no están en el momento adecuado que se necesita y Creichel levantó la mano y está en la lista”, resaltó Miguel Herrera.

El estratega añadió que las lesiones de algunos que integraron el plantel provocaron que se abrieran las puertas a otros.

“Las lesiones hacen que tengas más campo de acción para elegir, y por la lesión de Cristopher (Núñez), se le abre el panorama a Creichel. Zamora (Álvaro), que no había andado muy bien y hoy está apenas instalándose en su nuevo equipo, obviamente le da esa posibilidad a Creichel y a Contreras de levantar la mano”, dijo Herrera.

Sebastián Acuña vuelve a la Selección Nacional. Es la primera vez que Miguel Herrera lo convoca. (FCRF)

Otro de los que regresa a la Tricolor, aunque no es del medio local sino legionario, es Anthony Contreras.

El delantero de 25 años, quien actualmente juega en el Riga FC de Letonia, fue un recambio habitual durante el 2024, pero no había vuelto a vestir la camiseta de la Sele desde la eliminación ante Panamá, por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, en noviembre de 2024, cuando Claudio Vivas era el técnico interino.

Contreras ha disputado 29 encuentros con la Selección de Costa Rica, en los que anotó cuatro goles y brindó dos asistencias. Su última aparición con la camiseta nacional fue justamente en el duelo ante Panamá de noviembre de 2024, y su último tanto fue el 5 de julio de 2023, cuando convirtió ante Martinica en la victoria por 6-4 en la Copa Oro.

El timonel lamentó tener poco tiempo de trabajo, pero ha tratado de ganar algo observando a los futbolistas y conversando con ellos.

“He estado tratando de cubrir todos los juegos de la liga local, todos los partidos donde hay un tico jugando en el extranjero los vemos, todas las acciones, dándole seguimiento. Ha sido desde la última Copa Oro a la fecha trabajar en eso, y por supuesto en videos y zoom con ellos para corregir detalles y meterles la idea en la cabeza, porque desafortunadamente no hay mucho tiempo de trabajar en cancha”, mencionó Miguel Herrera.