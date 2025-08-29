Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera explica el llamado de quienes causaron sorpresa y por qué revivió a Anthony Contreras

El timonel convocó a los futbolistas para los partidos eliminatorios contra Nicaragua y Haití

Por Milton Montenegro

Dos de los ocho jugadores del medio local convocados por Miguel “Piojo” Herrera a la Selección de Costa Rica llamaron la atención porque no habían sido tomados en cuenta antes por el timonel.








Miguel HerreraSelección de Costa RicaMiguel Piojo HerreraSebastián AcuñaCreichel Pérez
Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

