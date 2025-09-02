Puro Deporte

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La edición de 2026 contará con 48 selecciones, 104 partidos y se disputará en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos

Por Silvia Ureña Corrales
Trofeo de la Copa Mundial 2026
La Copa Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 104 partidos y un nuevo formato de competencia con 48 equipos. (FABRICE COFFRINI/AFP)







