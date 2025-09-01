Josimar Alcócer busca protagonismo en la Selección de Costa Rica en la recta final al Mundial del 2026

Josimar Alcócer celebra una anotación ante Surinam como parte de la última edición de la Liga de Naciones de Concacaf, en octubre del 2024.

Aunque en la ofensiva de la Selección Nacional Alonso Martínez, del New York City, y Anthony Contreras, del Riga FC de Letonia, llegan encendidos con goles y un buen rendimiento, hay un jugador que levanta la mano y está dispuesto a pelear por la titularidad en el arranque de la tercera fase de la eliminatoria mundialista.

El combinado patrio enfrentará a la Selección de Nicaragua este viernes 5 de setiembre, en el Estadio Nacional de Managua, a las 8 p. m., en el inicio de la cuadrangular de la Concacaf. Comparte el Grupo C con los pinoleros, Haití y Honduras, camino a la Copa del Mundo del 2026.

Sin duda, Manfred Ugalde, del Spartak de Moscú, será estelar en el esquema de Miguel Piojo Herrera y posiblemente lo acompañe Alonso Martínez. No obstante, el extremo Josimar Alcócer McCook, del KVC Westerlo de la Liga Júpiter de Bélgica (primera división), también reúne los méritos para ganarse un puesto en la alineación estelar.

El primer lugar del grupo obtiene el boleto directo, mientras que los dos mejores segundos lugares de los tres grupos deberán disputar un repechaje continental. De allí la importancia de obtener victorias ante los nicaragüenses y frente a Haití, el 9 de setiembre en el Estadio Nacional, a partir de las 8 p. m.

El futbolista de 21 años, quen se marchó al fútbol de Europa en el 2023, suma en la actual campaña cinco partidos con su club, donde anotó dos goles y brindó dos asistencias, siendo determinante en la ofensiva y marcando diferencia con su velocidad y picardía.

Con la Tricolor también ha demostrado su olfato goleador, disputando 12 partidos en competiciones oficiales como la Liga de Naciones, eliminatorias mundialistas, Copa América y, más recientemente, en la Copa Oro, para un total de cinco conquistas.

Josimar, quien ya entrenó este lunes con el plantel, aseguró que se vienen dos partidos muy importantes, en los que es una obligación sacar los seis puntos para consolidarse en el primer lugar del grupo sin depender de nadie.

“La Selección está muy unida. Queremos sacar los resultados para celebrar en casa con nuestros aficionados. No serán partidos fáciles, por lo que debemos estar bien preparados para cuando el entrenador nos necesite”, comentó Alcócer en un video enviado por el departamento de prensa de la Fedefutbol.

Para el extremo del KVC Westerlo será una nueva oportunidad de demostrar sus condiciones al entrenador Miguel Herrera y seguir creciendo en busca de consolidarse en el plantel que busca el boleto mundialista.

“Con mi equipo estoy bastante bien. El inicio ha sido provechoso, con goles y asistencias, lo cual me da confianza para venir a la Selección Nacional, dar lo mejor de mí y colaborar para alcanzar la meta que todos nos hemos propuesto junto al cuerpo técnico”, enfatizó Alcócer.

El exjugador de Alajuelense, en una ocasión anterior, declaró que se sienten respaldados por el Profe Miguel Herrera, quien tiene mucha experiencia y confía en los jóvenes, dándoles la oportunidad de jugar y mostrarse en competiciones oficiales. Por ello, cada vez que entra a la cancha trata de dar lo mejor.

“Nuestra intención es sacar los seis puntos. Debemos tener confianza en el plantel y, sobre todo, aprovechar cuando somos locales. En el juego ante Haití esperamos el apoyo de la afición, que confíe en nosotros, y esperamos que todo nos salga bien”, recalcó Alcócer.