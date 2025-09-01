Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales clave

Concacaf definió el calendario de partidos para la ronda final rumbo al Mundial 2026, con seis selecciones centroamericanas en competencia.

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá competirán en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos equipos integran los grupos A y C, definidos en el sorteo oficial del 12 de junio en Miami.

El formato incluye tres grupos de cuatro selecciones, con partidos de ida y vuelta, entre setiembre y noviembre de 2025, durante las Fechas FIFA. Cada equipo jugará seis encuentros, tres como local y tres como visitante.

LEA MÁS: Estos son los tres costarricenses que ‘reforzarán’ a Nicaragua para enfrentar a la Selección Nacional rumbo al Mundial

Centroamérica, dividida en dos grupos

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Los primeros lugares de cada grupo clasificarán directamente al Mundial 2026. Los dos mejores segundos lugares accederán al play-off intercontinental, que se disputará en marzo de 2026.

Estas son las fechas y los rivales de cada selección centroamericana

Setiembre

Jueves 4 de setiembre

5:30 p.m. Suriname vs Panamá - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

8 p.m. Guatemala vs El Salvador - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Viernes 5 de setiembre

6 p.m. Haití vs Honduras - Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

8 p.m. Nicaragua vs Costa Rica - Estadio Nacional, Managua, NCA

Lunes 8 de setiembre

6:30 p.m. El Salvador vs Surinam - Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

7:30 p.m. Panamá vs Guatemala - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Martes 9 de setiembre

8 p.m. Costa Rica vs Haití - Estadio Nacional, San José, CRC

8 p.m. Honduras vs Nicaragua - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Octubre

9 de octubre: Honduras vs Costa Rica / Nicaragua vs Haití

10 de octubre: El Salvador vs Panamá / Surinam vs Guatemala

13 de octubre: Costa Rica vs Nicaragua / Honduras vs Haití

14 de octubre: Panamá vs Surinam / El Salvador vs Guatemala

Noviembre

13 de noviembre: Guatemala vs Panamá / Surinam vs El Salvador / Haití vs Costa Rica / Nicaragua vs Honduras

18 de noviembre: Panamá vs El Salvador / Guatemala vs Surinam / Costa Rica vs Honduras / Haití vs Nicaragua

Concacaf aún no ha comunicado los horarios ni los estadios para las fechas de octubre y noviembre. La Confederación anunció que todos los partidos del 18 de noviembre se jugarán de manera simultánea.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica recibe una gran noticia a 15 días de los vitales juegos eliminatorios para el Mundial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.