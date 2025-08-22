Puro Deporte

Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales clave

Centroamérica busca su lugar en la cita mundialista en una ronda clave que se jugará entre setiembre y noviembre de 2025

Por Silvia Ureña Corrales
Seis selecciones centroamericanas disputarán 18 partidos en total por un boleto directo o al repechaje del Mundial 2026.
Seis selecciones centroamericanas disputarán 18 partidos en total por un boleto directo o al repechaje del Mundial 2026.







