Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales clave

La ronda final de la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial 2026 se jugará en setiembre, octubre y noviembre de 2025.
Entre las selecciones centroamericanas que buscarán un boleto directo al Mundial figuran Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá, distribuidas en dos de los tres grupos definidos en el sorteo oficial del 12 de junio en Miami.
Concacaf contará con la participación de 12 selecciones nacionales, divididas en tres grupos de cuatro. Cada equipo jugará seis partidos en formato de ida y vuelta.
Grupos definidos
- Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam
- Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas
- Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua
El primer lugar de cada grupo obtendrá un pase directo al Mundial, uniéndose a los coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.
Además, los dos mejores segundos lugares accederán al play-off intercontinental, programado para marzo de 2026, con la posibilidad de clasificar al torneo deportivo.
El camino centroamericano
El calendario para los equipos de Centroamérica arranca el 4 de setiembre de 2025 y culmina el 18 de noviembre del mismo año. A continuación, se destacan los partidos clave con horario de Costa Rica:
Setiembre
Jueves 4 de septiembre
5:30 p.m. Suriname vs Panamá - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR
8 p.m. Guatemala vs El Salvador - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA
Viernes 5 de septiembre
6 p.m. Haití vs Honduras - Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
8 p.m. Nicaragua vs Costa Rica - Estadio Nacional, Managua, NCA
Lunes 8 de septiembre
6:30 p.m. El Salvador vs Surinam - Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV
7:30 p.m. Panamá vs Guatemala - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
Martes 9 de septiembre
8 p.m. Costa Rica vs Haití - Estadio Nacional, San José, CRC
8 p.m. Honduras vs Nicaragua - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Octubre
- 9 de octubre: Honduras vs Costa Rica / Nicaragua vs Haití
- 10 de octubre: El Salvador vs Panamá / Surinam vs Guatemala
- 13 de octubre: Costa Rica vs Nicaragua / Honduras vs Haití
- 14 de octubre: Panamá vs Surinam / El Salvador vs Guatemala
Noviembre
- 13 de noviembre: Guatemala vs Panamá / Surinam vs El Salvador / Haití vs Costa Rica / Nicaragua vs Honduras
- 18 de noviembre: Panamá vs El Salvador / Guatemala vs Surinam / Costa Rica vs Honduras / Haití vs Nicaragua
Concacaf aún no ha comunicado los horarios ni los estadios para las fechas de octubre y noviembre.
