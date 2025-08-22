Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales clave

Seis selecciones centroamericanas disputarán 18 partidos en total por un boleto directo o al repechaje del Mundial 2026.

La ronda final de la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial 2026 se jugará en setiembre, octubre y noviembre de 2025.

Entre las selecciones centroamericanas que buscarán un boleto directo al Mundial figuran Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá, distribuidas en dos de los tres grupos definidos en el sorteo oficial del 12 de junio en Miami.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera tiene posición definida sobre Joel Campbell y la Selección de Costa Rica

Concacaf contará con la participación de 12 selecciones nacionales, divididas en tres grupos de cuatro. Cada equipo jugará seis partidos en formato de ida y vuelta.

Grupos definidos

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam

: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam Grupo B : Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas

: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua

El primer lugar de cada grupo obtendrá un pase directo al Mundial, uniéndose a los coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Además, los dos mejores segundos lugares accederán al play-off intercontinental, programado para marzo de 2026, con la posibilidad de clasificar al torneo deportivo.

El camino centroamericano

El calendario para los equipos de Centroamérica arranca el 4 de setiembre de 2025 y culmina el 18 de noviembre del mismo año. A continuación, se destacan los partidos clave con horario de Costa Rica:

Setiembre

Jueves 4 de septiembre

5:30 p.m. Suriname vs Panamá - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

8 p.m. Guatemala vs El Salvador - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Viernes 5 de septiembre

6 p.m. Haití vs Honduras - Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

8 p.m. Nicaragua vs Costa Rica - Estadio Nacional, Managua, NCA

Lunes 8 de septiembre

6:30 p.m. El Salvador vs Surinam - Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

7:30 p.m. Panamá vs Guatemala - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Martes 9 de septiembre

8 p.m. Costa Rica vs Haití - Estadio Nacional, San José, CRC

8 p.m. Honduras vs Nicaragua - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Octubre

9 de octubre: Honduras vs Costa Rica / Nicaragua vs Haití

10 de octubre: El Salvador vs Panamá / Surinam vs Guatemala

13 de octubre: Costa Rica vs Nicaragua / Honduras vs Haití

14 de octubre: Panamá vs Surinam / El Salvador vs Guatemala

Noviembre

13 de noviembre: Guatemala vs Panamá / Surinam vs El Salvador / Haití vs Costa Rica / Nicaragua vs Honduras

18 de noviembre: Panamá vs El Salvador / Guatemala vs Surinam / Costa Rica vs Honduras / Haití vs Nicaragua

Concacaf aún no ha comunicado los horarios ni los estadios para las fechas de octubre y noviembre.

LEA MÁS: Estos son los precios para ver a la Selección de Costa Rica en la eliminatoria

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.