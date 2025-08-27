Estos son los tres costarricenses que ‘reforzarán’ a Nicaragua para enfrentar a la Selección Nacional rumbo al Mundial

El defensor Juan Luis Pérez ya suma goles con la Selección de Ncaragua. Cortesía: Federación de Nicaragua

Aunque nacieron y crecieron en Costa Rica, el fútbol los pondrá frente a la Selección Nacional, cuando el próximo viernes 5 de setiembre la Tricolor enfrente a Nicaragua, por la tercera fase de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El técnico chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa, dio este martes 26 de agosto la lista de 24 jugadores pinoleros que disputarán los compromisos ante la Sele en el Estadio Nacional de Managua, a las 8 p. m., y frente a Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, también a las 8 p. m.

Dentro de la nómina destacan los defensores Juan Luis Pérez, del Herediano; Cristian Reyes, del Municipal Liberia; y Ariel Arauz, del Sporting FC.

Esta es la convocatoria de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica, por la eliminatoria al Mundial del 2026. Federación de Nicaragua (La Nación/Federación de Nicaragua)

En el caso de Nextaly Rodríguez, no fue tomado en cuenta debido a una lesión muscular sufrida el pasado domingo en el juego entre San Carlos y Herediano.

A ellos se une el delantero Byron Bonilla, quien jugó en nuestro país con Sporting FC, Municipal Grecia, Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés, antes de regresar a Nicaragua, donde es figura del Real Estelí.

En los últimos años, la escuadra pinolera se ha nutrido de figuras del balompié tico, como los porteros Bryan Rodríguez (Diriangén) y Jason Vega (Real Estelí), así como los jugadores de campo Francisco Flores (Diriangén), Nextaly Rodríguez (San Carlos), entre otros futbolistas.