Un viejo conocido es la primera baja de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica rumbo al Mundial

Christian Reyes, uno de los líderes de la defensa del Municipal Liberia.

No han pasado 24 horas y el entrenador de la Selección de Nicaragua, el chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa, ya tiene su primera baja para los partidos ante Costa Rica y Honduras, para el arranque de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial del 2026.

La primera ausencia en la convocatoria del Fantasma Figueroa es un viejo conocido de la afición costarricense, tras su paso por equipos como el Municipal Liberia, Pérez Zeledon y el Herediano.

Mediante un comunicado de prensa, el Municipal Liberia indicó que el departamento médico del club enviará este miércoles 27 de agosto a la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) el diagnóstico oficial de la lesión que aqueja al defensor Christian Reyes Alemán. Al zaguero padece una lesión muscular.

El futbolista de 29 años no podrá estar presente en los juegos eliminatorios de su país ante Costa Rica el día viernes 5 de septiembre y Honduras el martes 9 de septiembre.

Reyes, nacido en nuestro país, pero nacionalizado nicaragüense, es uno de los tres futbolistas que juegan en la Primera División, junto a Ariel Arauz y Juan Luis Pérez.

En el caso de Juan Luis Pérez ta mbién es duda, pues sufrió un problema muscular y desde la segunda fecha no tiene participación con el Team.

Para Figueroa sería la segunda baja, pues en un principio tenía previsto llamar al volante de San Carlos Nextaly Rodríguez, pero salió lesionado el sábado en el duelo ante el Herediano (2-2), por lo que quedó descartado.