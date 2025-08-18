La Selección de Costa Rica recibe una gran noticia a 15 días de los vitales juegos eliminatorios para el Mundial

Jeyland Mitchell en el regreso a los entrenamientos con el Feyenoord de Países Bajos. (Feyenoord/Feyenoord)

La Selección de Costa Rica recibió una noticia alentadora desde los Países Bajos. Una de las piezas claves del equipo que dirige Miguel Piojo Herrera, Jeyland Mitchell, regresó a los entrenamientos y podría estar con el cuadro nacional en el inicio de la tercera ronda eliminatoria, donde se disputará el boleto a la Copa del Mundo 2026.

La información del regreso de Jeyland a los terrenos de juego fue confirmada por el club del zaguero, el Feyenoord.

Mitchell sufrió, en la pasada Copa Oro, un problema muscular que lo dejó fuera del torneo desde la primera fase, y además le hizo perder prácticamente toda la pretemporada con su club.

La ausencia de Jeyland era una de las principales preocupaciones en la Selección Nacional, ya que desde 2024, cuando fue figura bajo la dirección de Gustavo Alfaro, se consolidó como un pilar en el once titular.

Ahora, la zaga de Costa Rica comienza a tomar forma nuevamente, luego de momentos complejos en los que varios titulares no tenían un futuro claro.

Jeyland estaba lesionado, mientras que Francisco Calvo no tenía club. Sin embargo, Calvo ya definió su futuro al firmar con el Al-Ettifaq Club de la Liga Profesional Saudí, y Mitchell ha vuelto a las prácticas.

La Selección cuenta con una base compuesta por Keylor Navas, Francisco Calvo, Jeyland Mitchell, Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde. De estos nueve nombres, Ugalde es el único que no cuenta con regularidad, aunque sí ve minutos con el Spartak Moscú de Rusia.

Costa Rica jugará el 5 de setiembre contra Nicaragua, a las 8 p. m., mientras que el 9 de setiembre enfrentará a Haití a la misma hora. La Nacional comparte grupo también con Honduras, y de estos cuatro equipos saldrá un clasificado al Mundial.

El Feyenoord inició la Eredivisie (Primera División de Países Bajos) con dos victorias, mientras el tico espera su oportunidad para debutar en la presente campaña.