Selección de Costa Rica vs. Haití: Fedefútbol fija precios cómodos para eliminatoria mundialista

Se acerca el momento de la verdad para la Selección de Costa Rica en la recta final del camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y un gran aliciente para el equipo patrio en esta misión siempre será el empuje de la gente.

Desde esa perspectiva, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tomó la decisión de fijar precios accesibles para el partido del 9 de setiembre a las 8 p. m. entre Costa Rica y Haití, en el Estadio Nacional.

Los boletos de sol pueden adquirirse en ¢7.000, sombra ¢9.000, sombra preferencial ¢10.500, platea ¢12.000, platea preferencial ¢13.500, balcón ¢15.500, balcón preferencial ¢17.000 y palco ¢30.000.

Estos son los precios de los boletos para el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití, pactado para el 9 de setiembre en el Estadio Nacional. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La preventa de entradas para ese encuentro ante Haití se encuentra habilitada desde este 8 de agosto y se extenderá hasta el día 12.

Tome en cuenta que puede adquirir los boletos con un descuento del 15% para los clientes con tarjetas del Banco Nacional.

Por ejemplo, con ese beneficio, la entrada regular de sol en preventa pasa de ¢7.000 a ¢5.950.

Las entradas se pueden conseguir en specialticket.net y según informó la Federación, la venta para el público en general iniciará el miércoles 13 de agosto.

La Selección de Costa Rica quiere sentir el apoyo de la afición en el camino hacia el Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un paquete para todos los partidos de la ‘Sele’ en casa

Desde el pasado 28 de julio se puede adquirir un paquete exclusivo de entradas para los tres partidos que la Selección Nacional disputará como local en la eliminatoria.

Según reportó la Fedefútbol, el paquete ha tenido gran aceptación entre los aficionados, pues permite comprar las tres entradas de la fase final clasificatoria con un 20% de descuento. Además, asegura tener asiento reservado.

Estos paquetes se venderán hasta el primer juego que se dispute en el Estadio Nacional, el 9 de setiembre.