Puro Deporte

Selección de Costa Rica vs. Haití: Fedefútbol fija precios cómodos para eliminatoria mundialista

La preventa con descuento empezó este 8 de agosto. A partir del 13, las entradas estarán disponibles para el público en general

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Se acerca el momento de la verdad para la Selección de Costa Rica en la recta final del camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y un gran aliciente para el equipo patrio en esta misión siempre será el empuje de la gente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección Nacional de Costa RicaSelección de Costa RicaCosta Rica vs. Haití
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.