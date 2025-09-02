El delantero de moda de la Selección de Costa Rica llega encendido a la eliminatoria mundialista

Alonso Martínez entrenó con intensidad, en la imagen junto a Julio Cascante. Los dos legionarios de la Selección de Costa Rica militan en Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alonso Martínez es el legionario con mejor presente en la Selección de Costa Rica. Sus 14 goles en la MLS y su constante designación como figura del New York City lo posicionan como la esperanza de gol del equipo patrio de cara a los juegos eliminatorios contra Nicaragua y Haití, el 5 y 9 de setiembre, respectivamente.

Martínez ya se integró a los entrenamientos del equipo nacional con miras a dichos encuentros y explicó la responsabilidad con la que afronta ambos retos, sobre todo por la expectativa que recae sobre sus hombros gracias a su buen momento. En el proceso eliminatorio, el exjugador de Alajuelense ha anotado un tanto.

“Llego muy tranquilo, feliz. Trato de disfrutar el momento con mucha responsabilidad. La eliminatoria será bonita; nosotros somos Costa Rica y tenemos que ganar siempre. Espero hacer todo lo que hago allá (en Estados Unidos) con la Selección”, aseguró.

Martínez indicó que llevar la cantidad de goles que tiene no le genera más presión, ya que está mentalizado en simplemente hacer su trabajo dentro del terreno de juego. De hecho, ni siquiera se plantea ser considerado el ‘mejor artillero de Estados Unidos’.

“Yo trato de hacer mi trabajo, de ser mejor goleador. Es motivante que salgan notas de prensa, pero no me enfoco tanto en ser el mejor. Quiero hacer las cosas bien con el club. Me motiva más hacer goles que tratar de ver si me quedo como el mejor jugador”, puntualizó.

Alonso está entre los máximos goleadores de la MLS, y solo seis dianas lo separan del líder, Sam Surridge, del Nashville. Lionel Messi ocupa el segundo puesto en el escalafón con 19 tantos.

“Es un privilegio estar con grandes jugadores. Hay delanteros muy buenos; estoy motivado, quiero seguir ahí. Al final, le agradezco a Dios por la oportunidad. Tengo compañeros que me ayudan a crecer, y eso es bonito”, añadió.

Sobre lo que se juega Costa Rica a partir del próximo viernes contra Nicaragua, Martínez recalcó que la responsabilidad está muy clara dentro del grupo.

“Es el sueño de todo jugador tratar de ir a la Copa del Mundo. Estos partidos hay que jugarlos como si fueran el último. En Nicaragua será un partido difícil, veremos cómo estará la cancha… Al final, solo queda pensar en ganar, sacar los puntos y simplemente jugar”, agregó.