Selección de Costa Rica tiene una cargada agenda antes de sus partidos ante Nicaragua y Haití

El técnico Miguel Herrera estuvo muy atento a la práctica de la Selección Nacional, este lunes por la mañana, en el Proyecto Gol de la Fedefutbol.

La Selección Nacional de Costa Rica inició este lunes 1.º de setiembre sus trabajos bajo el mando del mexicano Miguel Piojo Herrera, de cara a los duelos ante Nicaragua, este viernes 5 de setiembre en el Estadio Nacional de Managua, y frente a Haití, el próximo martes 9,. Ambos encuentros serán a las 8 p. m.

El combinado patrio, en su primera práctica de la última fase de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2026, contó la presencia de 17 futbolistas.

Durante el transcurso del día llegaron al país Andy Rojas, Carlos Mora, Brandon Aguilera y Patrick Sequeira. El último en arribar a Costa Rica será el arquero Keylor Navas quien se unirá al plantel el martes junto al portero Alexandre Lezcano (quien juega este lunes con su equipo, San Carlos).

Según el departamento de prensa de la Fedefútbol, el trabajo del equipo se dividió en una parte en cancha y otra en el gimnasio. Por la tarde realizaron la segunda sesión del día en cancha y, por la noche, una sesión de video.

Durante los días martes 2 y miércoles 3 de setiembre, la Tricolor tendrá doble jornada de entrenamientos, mientras que el jueves 4 de setiembre trabajará únicamente en la mañana.

Antes de emprender el viaje a territorio pinolero, el entrenador Miguel Piojo Herrera ofrecerá la conferencia de prensa oficial a los medios de comunicación en el auditorio de la Fedefútbol, en el Proyecto Gol.

Ese mismo día la delegación viajará hacia Managua, Nicaragua, a las 2 p. m., en vuelo chárter. El partido se jugará el viernes 5 de setiembre a las 8 p. m., y el regreso será inmediatamente después del compromiso.

De vuelta en el país, el sábado 6 y domingo 7 de setiembre, el plantel tiene programados entrenamientos a puerta cerrada.

El lunes 8 de setiembre solo entrenarán en la mañana, para cerrar su preparación de cara al juego en casa ante Haití. Ese mismo día el técnico Herrera volverá a atender a los medios de comunicación, previo al duelo contra los haitianos.

Las entradas para el juego de la Selección Nacional ante Haití, el próximo martes 9 de setiembre, están a la venta en specialticket.net.