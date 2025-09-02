Fútbol

Selección de Costa Rica tiene una cargada agenda antes de sus partidos ante Nicaragua y Haití

La Selección Nacional entrenará este martes 2 de setiembre con el plantel completo que afrontará los juegos ante Nicaragua y Haití

Por Juan Diego Villarreal
01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
El técnico Miguel Herrera estuvo muy atento a la práctica de la Selección Nacional, este lunes por la mañana, en el Proyecto Gol de la Fedefutbol. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

