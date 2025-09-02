Legionario clave de Costa Rica cambia de equipo en Europa

Jeyland Mitchell fue anunciado en el fútbol de Austria como refuerzo en el Sturm.

Uno de los legionarios más importantes de Costa Rica, el zaguero Jeyland Mitchell dejará el Feyenoord de Países Bajos por esta temporada y se integrará al Sturm Graz de Austria.

La información fue confirmada por ambos clubes, donde también se informó que Mitchell llega en condición de préstamo. El Sturm además dio a conocer que no descartan luego de la cesión apostar por una compra de la ficha del nacional.

De esta forma, el tico espera encontrar más regularidad respecto a la temporada anterior, en la que tuvo buena participación sobre todo en la Liga de Campeones de Europa, no obstante careció de minutos en el campeonato local.

Por otra parte, Robin Van Persie, entrenador del Feyenoord, había dicho desde la campaña pasada que él consideraba que a Jeyland le faltaba más rodaje en el fútbol europeo, por lo que todo hacía pensar que el tico podía tener dificultades para jugar en la campaña 2025 - 2026 con el dueño de su ficha.

El cuadro lleva nueve puntos de 12 disputados en la actual temporada de la liga de Austria, además de que también jugará la Liga Europa, donde uno de los rivales será el Feyenoord.

Jeyland Mitchell se ha convertido en pieza clave de la Selección de Costa Rica en los últimos tiempos, sobre todo después de la Copa América 2024, cuando fue figura del equipo que tenía a su cargo Gustavo Alfaro.

Seguidamente, el defensor fue considerado pieza clave del plantel y su ausencia de los juegos de eliminatorios que tendrá la Nacional ante Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre) se debe a que viene saliendo de una lesión que sufrió en la última Copa Oro.