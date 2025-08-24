Alonso Martínez lo hizo de nuevo: el tico se convierte en el talismán del New York City FC

Alonso Martínez saluda a los aficionados en el TQL Stadium, tras el partido ante el Cincinnati, este sábado 23 de agosto.

Alonso Martínez sigue deslumbrando en la MLS y una vez más le dio la victoria a su equipo New York City FC, esta vez de visita ante el Cincinnati.

El delantero tico consiguió la única anotación del compromiso y la velocidad de nuevo fue su gran arma. Al minuto 55, Martínez recibió un pase en profundidad; tres defensores lo persiguieron, pero ninguno pudo darle alcance.

Además de su imparable sprint, Alonso supo definir con acierto ante la salida del arquero local Roman Celentano. El marcador ya no se movió más en el TQL Stadium y los de la Gran Manzana se dejaron los tres puntos. Por supuesto, el costarricense fue declarado el jugador más valioso del partido.

Con este resultado, el New York llega a 44 puntos en 26 partidos y se ubica en el octavo lugar de un total de 15 equipos. El primer puesto es para Philadelphia con 54, mientras que Cincinnati ocupa el segundo sitio, por lo cual la victoria de esta noche como visitantes cobra todavía más valor.

Esta es la octava vez en la temporada que Martínez anota el gol del triunfo. Se trata de una estadística fundamental, pues no solo visita la red, sino que esas dianas se traducen en victorias y puntos.

El oriundo de Isla Chira llegó a 14 anotaciones esta temporada, con lo cual se ubica dentro de los 10 mejores goleadores de la MLS. El líder en este apartado es Sam Surridge, de Nashville SC (20), seguido de Lio Messi del Inter Miami (19).

No goal is safe from Alonso Martínez 🤩 pic.twitter.com/PazSr9JhQT — New York City FC (@newyorkcityfc) August 24, 2025

El porteño es una de las grandes cartas ofensivas de la Selección de Costa Rica que está a las puertas de disputar la cuadrangular eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. La Tricolor debutará el 5 de setiembre de visita en Nicaragua y recibirá a Haití en el Estadio Nacional el 9 de setiembre, con un Martínez que llega encendido y con ritmo goleador.